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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Adacıkta mahsur kalan köpek yavrularını AFAD ekipleri kurtardı

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Adacıkta mahsur kalan köpek yavrularını AFAD ekipleri kurtardı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle taşan Ergene Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 2 köpek yavrusu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Düğüncübaşı köyü mevkisine Ergene'nin kıyısındaki sokak hayvanlarını beslemek için giden Kübra Serin, nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kalan köpekleri fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, botla adacığa ulaşarak 2 köpek yavrusunu aldı. Bu çalışmalar sırasında anne köpeğin nehir kenarında beklemesi dikkati çekti.

Serin, uzun süredir adacıkta mahsur olan köpeklerin kurtarılmasından mutluluk duyduğunu ve ekiplere teşekkür ettiğini söyledi.
Kübra Serin, daha sonra yavruları bakım ve tedavileri için veterinere götürdü.

Adacıkta mahsur kalan köpek yavrularını AFAD ekipleri kurtardı

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