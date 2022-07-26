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Ada vapuru karıştı

#Ada Vapuru#KAVGA#Turist
Ada vapuru karıştı

İstanbul’da Büyükada-Kadıköy seferini yapan vapurda iki kadın turist arasında başlayan tartışma, tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer yolcular ve görevlilerin müdahale ettiği kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İstanbul’da Büyükada-Kadıköy vapurunda geçen cumartesi, iki kadın turist arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Turistlerden biri tokat atınca, tartışma kavgaya dönüştü. Tokat darbesiyle sarsılan kadın diğer yolcular tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Tokat atan kadın saldırmaya devam edince, diğeri de yumrukla karşılık verdi. Saçlarından tutarak yumrukladığı kadının elbisesini yırtarak yere düşürdü. Vapurdaki bir polis memuru ve yolcular araya girerek tarafları ayırdı. Bu sırada bir çocuğun ağladığı, bazı yolcuların da bağrıştığı duyuldu. Kavga, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

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#Ada Vapuru#KAVGA#Turist

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