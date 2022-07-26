Ada vapuru karıştı

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İstanbul’da Büyükada-Kadıköy vapurunda geçen cumartesi, iki kadın turist arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Turistlerden biri tokat atınca, tartışma kavgaya dönüştü. Tokat darbesiyle sarsılan kadın diğer yolcular tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Tokat atan kadın saldırmaya devam edince, diğeri de yumrukla karşılık verdi. Saçlarından tutarak yumrukladığı kadının elbisesini yırtarak yere düşürdü. Vapurdaki bir polis memuru ve yolcular araya girerek tarafları ayırdı. Bu sırada bir çocuğun ağladığı, bazı yolcuların da bağrıştığı duyuldu. Kavga, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.