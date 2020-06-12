Ada isminin anlamı nedir? Ada ne demek

Kökeni Türkçeye dayanan Ada ismi, aynı zamanda sözlük anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ismin en önemli özelliği hem kız hem de erkek çocukları için kullanılabilir olmasıdır. Yani unisex bir isimdir ve günümüzde buna pek çok zaman şahitlik edilmiştir. Türkçe karşılığı olarak, ‘Dört tarafı sularla çevrili olan kara parçası’ biçiminde ifade edilmektedir.

Ada İsminin Anlamı

Adından da anlaşılacağı üzere Ada ismi, ‘Dört tarafı sularla çevrilmiş olan kara parçası’ olarak tabir edilmektedir. Aynı zamanda trafik ile ilgili farklı anlamlar üzerinden de ele alınmaktadır. Diğer taraftan, ‘pekmez’ ya da ‘armuttan yapılan pekmez’ biçiminde ifade ediliyor. Bu anlamları ülkenin değişik bölgelerinde farklı şekillerde ele alınmaktadır.

Özellikle dört bir yanı sularla çevrilmiş olan kara parçaları için Ada kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelime özellikle kız ve erkek çocuklar için özel bir isim olarak ele alınıyor. Anlamının yanı sıra ayrıca hoş okunuşu ve telaffuzu üzerinden beğeni gören isimlerden biridir. Tek başına veya başka isimlerle bir araya getirmeniz mümkün. Kız ya da erkek bebeğiniz adına bir isim arıyorsanız, liste içerisine Ada ismini de ekleyebilirsiniz.