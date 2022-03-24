Ad-Soyada Kodlama

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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı tanıtım toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş’ın katılımıyla Ankara’daki 75. Yıl Huzurevi’nde düzenlendi. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, dün başlatılan yeni bir uygulamayı şu sözlerle tanıttı: “Özellikle gizli kararların, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlar arasında gerekli entegrasyonun hemen sağlanması ve bu konuda verilen gizlilik kararlarına bütün kurumların uymasının temini, kadının korunmasının en önemli adımlarından birisi olacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde bu sabah ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda insanların adları soyadları değil, sadece baş harflerinden bir iki harfin, son harflerinden bir iki harfin belirlendiği bir sistemin ortaya konulduğu bir adım gerçekleştirildi. 22 Mart itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısı 70’ten 50’ye düştü. Yani bir azalış oldu. Yeterli mi, değil ama burada ortaya koyduğumuz mücadele seferberliğinin bir sonucu olduğunu görüyoruz.”

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TEDBİR KARARLARI ŞİDDETİ ARTTIRMAZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tedbir kararlarının şiddeti arttırdığı iddialarına şöyle yanıt verdi: “2018-2021 döneminde cinayete

kurban giden kadınların yüzde 81’ine ilişkin herhangi bir tedbir kararı bulunmuyordu. Bazı kesimlerin iddia ettiği gibi, şiddet failinin mağdurdan uzaklaştırılması, tedbir kararının uygulanması şiddeti arttırmıyor. 2021’de yüzde 88’inde tedbir kararı yok ama cinayet var. Demek ki tedbir kararlarıyla ilgili iddia edilen efsanelerin de çok bir karşılığı yok.”

ŞİDDETE SIFIR TOLERANS EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplantıda şu mesajları verdi: “Okullarımızda şiddete sıfır toleransın olduğu, akran zorbalığının mümkün olduğu kadar engellendiği her türlü etkinliği yaygınlaştıracağız. Bu kapsamda, 57 bin 108 okul yöneticimizin tamamını, yardımcılarıyla birlikte 90 bin kişilik çalışma arkadaşlarımızı çok kapsamlı eğitimlerden geçireceğiz. Bu eğitimlerin içinde kadına yönelik şiddet, akran zorbalığı ve bağımlılıklar gündem maddesi olacak.”

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MANEVİ DESTEK ARTACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şiddet mağdurlarına manevi desteğin arttırılacağını söyledi: “İmzalayacağımız işbirliği protokolü çerçevesinde, kadın konukevlerinde şiddet mağdurlarına yönelik manevi destek ve dini rehberlik hizmetlerinin etkinliği arttırılacak. Hazreti Muhammed, Müslümanı ‘diğer insanların, elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir’ diye tarif etmiştir. İstiyoruz ki her Müslüman kendini böyle tarif etsin. O zaman kimin elinden şiddet ortaya çıkar ki?”