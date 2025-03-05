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Acun ve Saran’a 3 yıl hapis istendi

Güncelleme Tarihi:

#Acun Ilıcalı#Sadettin Saran#Soruşturma
Acun ve Saran’a 3 yıl hapis istendi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında ‘yasadışı bahis reklamı yapmak’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, medya patronu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında, sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturmasını tamamlayan savcılık, Acun Ilıcalı hakkında, ‘yasadışı bahis reklamı yapmak’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca işinsanı Steven Sadettin Saran hakkında da, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş. bünyesinde hizmet veren S SPORT+ logolu internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Saran hakkında düzenlediği iddianamede, ‘yasadışı bahis reklamı yapmak’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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#Acun Ilıcalı#Sadettin Saran#Soruşturma

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