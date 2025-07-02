Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısına çıktı: 'Aylardır bu davanın şaşkınlığı içerisindeyim'

Haberin Devamı

"Yasa dışı bahis reklamı yapılarak insanların teşvik edilmesi" iddiasıyla Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve 'Exxen' dijital platform yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede aralarında Ilıcalı'nın da bulunduğu 8 kişinin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İddianame kapsamında 8 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Acun Ilıcalı ile diğer sanıklar hazır bulundu.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, savunmasına başlarken aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu belirtti. Ilıcalı “Aylardır bu davanın şaşkınlığı içerisindeyim, neden burada olduğumu anlamış değilim. 8-10 yıldır ülkemizde yayınlanan maçlarda yayıncının müdahale etme şansı olmayan yayınlardan dolayı buradayım. Yayıncılara bunlara hiçbir şey yapamıyorum. Biz 6-7 kanalda bu maçları görebiliyoruz fakat biz buradayız. Hayatımda ilk defa bir suçlama üzerine sizin karşınızdayım, bundan dolayı çok mutsuzum ve acı hissediyorum. Neresinden baksanız yapılabilecek bir şey yok, buna bir çare yok, biz de bulamadık. Bütün arkadaşlarım adına son derece üzgünüm, onların burada olmasının sorumluluğunu da kendimde hissediyorum. Teknik olarak, UEFA'ya müdahale etme şansımız yok. Oranın federasyonu reklam almış, biz sadece yayıncılık görevimizi yaptık. UEFA'dan bu konuda dün bir mektup geldi, maç yayınlarının onların istediği şekilde olması gerektiğiyle ilgili. Arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Maç yayınlamak gibi çok masum bir konudan şu an karşınızdayım. Bana en çok acı veren de dün akşam aynı yayınların olması ve buna müdahale edemiyor olmam. Biz para verdik, aldık, yayınladık, sonunda da buradayız işte" dedi.

Haberin Devamı

"MÜDAHALE ETME ŞANSIMIZ YOKTUR"

TV8 Genel Müdürü Aslı Yaşaroğlu savunmasında, "35 senelik televizyon geçmişine sahip, birçok maç yayınına tanıklık etmiş bir insanım. Bizim tek sorumluluğumuz maçları çekeriz ve yayınlarız, başka hiçbir şeye müdahale etme şansımız yoktur. Aynı zamanda gömülü olan panolardakileri geri çekmemiz mümkün değildir. Mevcut maçların TV8'de yayınlanmasının sebebi RTÜK kanununun verdiği zorunluluktandır. Bu yayınları tek biz yapmıyoruz, özel kanallar da yapıyor, devlet kanalları da yapıyor" dedi.

Haberin Devamı

Duruşma sonrası açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Bizim açımızdan, Acun Medya olarak, çok üzücü bir gün. Burada olmaktan son derece rahatsızız. En ufak şekilde suçumuzun, herhangi bir menfaatimizin olmadığı bir konuyla ilgili suçlanıyoruz. Kaderde bu da varmış. Şu anda bile hiç kimsenin çözüm bulamadığı, birçok kanalda mecburen yayınlanan bahis konusu nedeniyle biz mahkemedeyiz. Ama hayatta böyle şeyler olur; şikayetler olabilir. Sonuç itibarıyla burada en önemli konu, adalete olan güvenimizdir. Adaletimize güveniyoruz. Ve tabii ki hiçbir suçumuzun ve alakamızın olmadığı bu konuda en kısa sürede beraat edeceğimize inanıyoruz. Şöyle söyleyeyim: Emniyet kemeri takmadığım oldu, kask takmadığım oldu, trafik cezası yedim. Hayatta hiç hata yapmamış biri değilim. Ama belki de hayatım boyunca en suçsuz olduğum konu ne deseniz, herhalde bu konu çıkar. Ben ve arkadaşlarım, en ufak bir şekilde alakamız olmayan, sadece yurt dışındaki bir milli maçı Türkiye’de yayınladığımız için hiçbir müdahilimizin olmadığı bir konuda bugün maalesef hakim karşısına çıktık. Demin de dediğim gibi, hayatta olur böyle şeyler. Sonuçta şikayet ederler, yargılanmamız gerekebilir. Mühim olan, sonucudur. Bizim en ufak bir şüphemiz yok: Beraat edeceğiz" ifadelerini kullandı. Mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı 25 Kasım’a erteledi.