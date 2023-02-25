Açtığı delikten ailesiyle birlikte enkazdan çıktı, komşularının yardımına koştu

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.6 büyüklüğünde ikinci depreme Malatya'nın Akçadağ İlçesi Ören Mahallesi'nde evlerine yemek yemek için girdikleri sırada yakalanan Kanar ailesi enkaz altında kaldı. Baba Kenan Kanar, açtığı ufacık delikten ailesini dışarı çıkardı. Kenan Kanar daha sonra mahallede enkaz altında kalan diğer komşularının yardımına koştu. Kanar ve çevredekiler yıkılan bir binadan 2 kişiyi kurtardı.

"ENKAZDAN ÇIKIP KOMŞULARA YARDIMA GİTTİK"

enkaz altından çıkıp komşularına yardıma koşan Kenan Kanar, "İlk depremden sonra dışarı çıkıp ateş yaktık. Tekrardan haber geldi, depremde Malatya'da evler yıkıldı diye. İnsanlar arabalarıyla akın akın buraya doğru geliyordu. Kayınpederim ve babam Elâzığ'da yaşıyorlar. Telefon açıp yanlarına çağırdılar. Yolların bozuk olduğunu öğrenince eve girip yemek yedikten sonra çıkmaya karar verdik. Oğlum dışarı çıkmıştı. O kapıdan çıkarken sallandık. Kalkmaya çalıştık kalkamadık. Sonra bina üzerimize yıkıldı. Odanın içerisi kapkaranlıktı. O arada kızım AFAD'ı aradı ama bir türlü ulaşamadık. Televizyonun olduğu yerde bir ışık fark ettim. Yumrukla ve tuğla parçasıyla açmaya çalıştım ama olmadı. Daha sonra bir parça buldum ve delik açtım. Komşular da yardıma gelince çıktık. Yarım saat enkaz altında kaldık. Herkes bağırıyordu. Yaralılar vardı. Benim de kafamda yara vardı ve bacağım incinmişti. Sonra komşulara yardıma gittik. Enkazdan 2 ölü, 2 sağ çıktı" dedi.

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Babasının yardımıyla enkazdan çıkan 5 yaşındaki Hazal Kanar, "İlk ben çıkmıştım. Eğilip yolumu gördüğüm için çıkabildim yoksa çıkamazdım" diye konuştu.