Acısını saklayan Harold kimdir, gerçek adı nedir?

Acısını saklayan Harold'un gerçek ismi Andras Istvan Arato. Macaristan'ın Köszeg şehrinde 1945 yılında doğmuş olan Arato, emekli bir elektrik mühendisi. Hatta bu konuda ülkesinde önemli ödüller almış, Macaristan Aydınlatma Derneği'nin başkan yardımcılığını bile yapmış bir insan.

Ama ünlü olmasının sebebi bunların hiçbiri değil. 2010 yılına kadar eşi ve çocuklarıyla herkes gibi bir hayat yaşayan Arato'nun kaderinin değiştiği an ise bir Türkiye tatilinin hemen sonrası...

Hikayesini TED Konuşmaları aracılığıyla tüm dünyayla paylaşan Arato şunları söylüyor:

"Bence herkes bazen tatil yapar ve hepimiz tatil deneyimlerimizi fotoğraflarla yakalamak isteriz ve onları akrabalarımıza, dostlarımıza, ailelerimize göstermek isteriz. Ben de öyle. Bu resimleri sosyal ağa yükledim çünkü arkadaşlarıma göstermek istemiştim. Ama sadece onlar değil profesyonel bir fotoğrafçı da bu fotoğrafı fark etti ve beni deneme çekimine davet etti. Sanırım ben de herkes gibi derinlerde biraz kendini beğenmiş biriyim, bu yüzden daveti kabul ettim ve deneme çekimine gittim. Bazı fotoğraflar çekti. Fotoğrafları ikimiz de beğendik. Beni tekrar davet etti ve birkaç seans boyunca birkaç yüz fotoğraf çekildi, bunlar stok fotoğraflardı."

Fotoğraflarının siyaset, din ve cinsellik dışındaki içeriklerde kullanılmasına onay veren Arato, kısa süre içinde birçok içeriğin yüzü haline gelmiş. Hatta kendisini bir hastanenin ana sayfasında doktor olarak görmek Arato'nun hoşuna bile gitmiş.

Peki ya *meme'ler? Onları keşfini de Arato, 2019'da Guardian'a şöyle anlatıyor:

"Dokuz yıl önce, internette fotoğrafım için bir görsel araması yaptım ve bir meme'e dönüştüğünü görünce şoke oldum. İnternetteki insanlar gülümsememle gözlerimdeki ifadenin bir araya gelişinin inanılmaz üzücü bir görüntü olduğunu düşünüyorlardı. Bana 'Hide the Pain Harold' (acısını saklayan Harold) diyorlardı."

*meme: İnternet kullanıcıları tarafından üretilip paylaşılan esprili görsel, video, metin gibi içerikler. (mim diye okunuyor)

"ÇEKTİĞİM ACIYA RAĞMEN GÜLÜMSER GİBİ GÖRÜNÜYORDUM"

Arato'nun yüzünün kullanıldığı meme'ler arasında yok yok. O ünlü gülümsemeyi ABD'de bulunan Rushmore Dağı'na ekleyip Arato'yu dört büyük başkandan biri yapan da var, fotoğrafın üzerine dolandırıldığını ya da eşinin kendisini aldattığını yazan da... "Benim fotoğrafımı kullanıyorlardı çünkü çektiğim acıya rağmen gülümser gibi görünüyordum" diyen Arato pozunun arkasındaki sırrı da TED konuşmasında şöyle anlatıyor:

"Çekim sırasında fotoğrafçı benden gülümsememi istedi. Ancak internet kullanıcıları bu gülümsemenin gerçekten içten olmadığını anladı veya hissetti. Arkasında gizlenmiş bir üzüntü veya acı gördüler ve bu yüzden 'Hide the Pain Harold' diye isimlendirildim."

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