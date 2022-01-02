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Acısı yüzüne yansıdı! Küçük İsa'nın yüzüne demir saplandı

#Demir#PARK#ÇOCUK

Niğde'de koşarken düşen 10 yaşındaki İsa Nasır’ın yüzüne, beton bloktaki demir saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından yüzüne saplanan demir elektrikli testere ile kesilerek çıkarılan İsa, kaldırıldığı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı.

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Halepli İsa Nasır, arkadaşlarıyla birlikte Hudavet Hatun Parkı’nda oynarken evlerine doğru koşmaya başladı. Duvarın üzerinde dengesini kaybeden İsa, bahçeye düştü. Düştüğü yerde bulunan beton bloktaki demir, İsa’nın yüzüne saplandı. Acı içerisinde kıvranan çocuğun yüzüne saplanan demiri görenler hemen sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi.

Niğde Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, İsa'nın yüzüne saplanan demiri elektrikli testere ile keserek onu demir bloktan kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen İsa, ameliyata alındı. 

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#Demir#PARK#ÇOCUK

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