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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 16:00 | Son Güncelleme:

Acıpayam'da takla atan otomobildeki baba-oğul yaralandı

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Acıpayam'da takla atan otomobildeki baba-oğul yaralandı
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DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki baba-oğul yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Acıpayam yönüne giden Mehmet Bal idaresindeki 09 AU 558 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Bal ve yanındaki babası Mustafa Bal, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı baba-oğul, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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