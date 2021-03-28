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HaberlerGündem HaberleriAcıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 28.03.2021 - 09:17 | Son Güncelleme:

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Denizli'nin Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Hulusi Şevkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi. Kıymetli hemşerilerim maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bu salgının şakası yok." ifadelerine yer verdi.

Şevkan, ayrıca geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür etti.

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