Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Hulusi Şevkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi. Kıymetli hemşerilerim maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bu salgının şakası yok." ifadelerine yer verdi.

Şevkan, ayrıca geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür etti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara