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Acının fotoğrafı

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#Deprem#Kahramanmaraş#Pazarcık
Acının fotoğrafı
Selçuk BökeMert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 07:00

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar gözyaşlarıyla memleketlerinde toprağa verilmeye başlandı. Kahramanmaraş’ta yeni mezarlık alanları açılıyor. Çok sayıda kimliği belirsiz cenazenin bulunduğu bölgede, depremzedeler kaybettikleri yakınlarını teşhis etmeye çalışıyor.

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KAHRAMANMARAŞ’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların yanı sıra cesedine ulaşılanların defin işlemleri de sürüyor. Çevre illerden de onlarca cenaze aracı bölgeye takviye gönderildi. Çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş’taki Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda da yeni alanlar açılmaya başlandı.

TEK TEK BAKARAK TEŞHİS  

Ceset torbaları içinde hayatını kaybeden yüzlerce Maraşlının getirildiği bölgede içler acısı manzalar var. Enkazda hayatını kaybedenlerin getirildiği Kapıçam’da yakınlarından haber alamayanlar cesetleri inceleyerek teşhis etmeye çalışıyor. Savcının başında bulunduğu olay yeri inceleme ekipleri tutanak tutarken teşhis edilen cenazeler yakınlarına teslim ediliyor. Cenazesini alan depremzedeler, iş makinelerinin kazdığı geniş alanlara yan yana defnediliyor.  

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Acının fotoğrafı


PARMAK İZİ ALINIYOR  

Depremde yaşamını yitiren ancak kimliği belirlenemeyen cenazeler ise 24 saat bekleme süresinin ardından AFAD tarafından defnediliyor. DNA, parmak izi ve fotoğrafları alınan cenazelerin defnedileceği yer kayıt altına alınıyor.

Acının fotoğrafı

PAZARCIK’TA ARAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Öte yandan depremin merkez üssü Pazarcık’a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

 

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#Deprem#Kahramanmaraş#Pazarcık

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