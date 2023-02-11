Acının fotoğrafı

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KAHRAMANMARAŞ’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların yanı sıra cesedine ulaşılanların defin işlemleri de sürüyor. Çevre illerden de onlarca cenaze aracı bölgeye takviye gönderildi. Çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş’taki Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda da yeni alanlar açılmaya başlandı.



TEK TEK BAKARAK TEŞHİS



Ceset torbaları içinde hayatını kaybeden yüzlerce Maraşlının getirildiği bölgede içler acısı manzalar var. Enkazda hayatını kaybedenlerin getirildiği Kapıçam’da yakınlarından haber alamayanlar cesetleri inceleyerek teşhis etmeye çalışıyor. Savcının başında bulunduğu olay yeri inceleme ekipleri tutanak tutarken teşhis edilen cenazeler yakınlarına teslim ediliyor. Cenazesini alan depremzedeler, iş makinelerinin kazdığı geniş alanlara yan yana defnediliyor.

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Depremde yaşamını yitiren ancak kimliği belirlenemeyen cenazeler ise 24 saat bekleme süresinin ardından AFAD tarafından defnediliyor. DNA, parmak izi ve fotoğrafları alınan cenazelerin defnedileceği yer kayıt altına alınıyor.

PAZARCIK’TA ARAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI



Öte yandan depremin merkez üssü Pazarcık’a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.