Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Acının 1’inci ayında Hatay

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#HATAY#Enkaz
Acının 1’inci ayında Hatay
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 07:00

Hatay’a depremden hemen sonra gelmiştim. Henüz enkazlardan dumanlar tütüyor, herkes can havliyle bir hayat daha kurtarabilmek için elinden geleni yapıyordu. 11 gün hem bu çabalara hem de Hatay’ın viran haline şahitlik etmiştim. Bir ayın ardından Adıyaman’ı ve Kahramanmaraş’ı da gördükten sonra yeniden Hatay’dayım.

Haberin Devamı

İlk günlerde yardım ekipleri, gönüllüler ve depremzedelerle dolu Hatay’ın ana caddeleri şimdi çok daha ıssız. Depremzedelerin çoğunluğu çadır kentlere ve konteyner evlere geçmiş. Kimi de şehri terk etmiş. Tarihi Kurtuluş Caddesi’ni kapatan moloz yığınları temizlenmiş ama çevresindeki enkazlar duruyor. Bazı esnaf yıkıntılar arasından kurtarabildikleri ürünlerini ayıklamaya devam ediyor. Askerler sokaklarda devriye gezmeyi sürdürüyor, kimi sokak başlarında güvenlik noktaları da var. Eski Hatay’ın en canlı izleri bu caddedeydi. Konaklar, hanlar, dükkânlar...

Hatay’a gelmek Kurtuluş Caddesi’ni de görmekti. Tarihinin en eski dönemlerinde bile ışıl ışıl meşalelerle aydınlatılmasıyla meşhur bu cadde, depremle koyu bir karanlığa gömülmüştü. Şimdi ise birkaç sokak lambasının solgun ışıklarına kalmış.

Haberin Devamı

Kenar mahallelerde küçük çadır kümelerinden mahalle içi mahallecikler oluşmuş. Çadır kentlerdeki intizam buralarda elbette yok. Halil İbrahim Masaracıoğlu, 52 yaşında. Bir sokak ötedeki evi yıkılmış. Eşini ve annesini kaybetmiş. “Hatay’dan gitmeyeceğim” diyor. Eskiden kaynakçıymış. Şimdi ne yapacağına dair bir fikri yok. Çadır kente gitmemiş. Yıkılmış olsa da evinin yakınında olmayı seçmiş.

Acının 1’inci ayında Hatay

Halil İbrahim Masaracıoğlu, eşini ve annesini kaybetmiş. Hatay’ı terk etmiyor. Yıkılan evinin yakınında bir çadırda kalıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#HATAY#Enkaz

BAKMADAN GEÇME!

Nefesler tutuldu, geri sayım başladı Bu kez yolculuk ne Aya ne de Marsa... Gözüme uyku girmiyor, samanlıkta iğne aramak gibi

Nefesler tutuldu, geri sayım başladı! Bu kez yolculuk ne Ay'a ne de Mars'a... 'Gözüme uyku girmiyor, samanlıkta iğne aramak gibi'

#Jüpiter
Deprem göçleri ve güvenli şehirler... Türkiye Deprem Tehlike Haritasında sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne Tek tek mercek altına aldık...

Deprem göçleri ve 'güvenli' şehirler... 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne? Tek tek mercek altına aldık...

#Kahramanmaraş Depremi
Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden? Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

#Erik Sowinski