Acımız da öfkemiz de çok büyük

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Erdoğan Kabine toplantısının ardından özetle şunları söyledi:

ADALETİN TECELLİSİ

“Kartalkaya’daki facianın üzerinden geçen iki haftaya rağmen acımız da, öfkemiz de halen çok büyük. Tek bir kişiyi dahi atlamadan sorumluların hepsinin yargıya hesap vermesi ve adaletin tecellisi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız. Meclisimizde kurulması kararlaştırılan Araştırma Komisyonu da bu sürece katkı verecek, bir daha benzer felaketlerin yaşanmaması için alınması icap eden tedbirleri, mevzuat düzenlemelerini ve diğer hususları belirleyecektir. Yangından hemen sonra görevlendirmesi yapılan Mülkiye, Çalışma ve Turizm Başmüfettişlerimiz raporlarını tamamlıyorlar. Bu raporlar, soruşturmayı yürüten Başsavcılığımızla da paylaşılmaktadır.

YETKİM DAHİLİNDE NE VARSA

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Bir gecelik hasılatını ‘masraf olur’ diyerek yangın tedbirlerine harcamayan açgözlüler başta olmak üzere; hatası, kusuru, ihmali veya yanlışı olan kim varsa, hepsinden tek tek hesap sorulacaktır. Cumhurbaşkanı olarak; idari ve adli sürecin, vicdanları rahatlatacak bir sonuçla neticelenmesi için, yetkim dahilinde olan ne varsa, hepsini yapmaktan imtina etmeyeceğimin bilinmesini istiyorum. Kaybettiğimiz canlarla canımız yandı; yüreğimiz yandı; ihmali olanların da adalet önünde canının yanacağından kimsenin şüphesi olmasın.

TURİZMCİLERE UYARI

Turizm sektörümüzün de, yine bu kürsüden daha evvel dikkat çektiğim, tamahkârlıkla mücadele konusunda artık elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyması gerekiyor. Her yıl daha çok turist ağırlayıp daha fazla para kazanırken; güvenliğe, konfora ve hizmete daha az yatırım yapamazsınız. Bakın, geçen sene 62 milyon 232 bin kişiyi ülkemizde ağırladık. Turizm gelirimiz ise 61 milyar 103 milyon dolarla rekor kırdı. 2024 yılı için açıkladığımız hedeflerin de ötesine geçmiş olduk. Turizmde 2025 yılı için hedefimiz 65 milyon ziyaretçi, 64 milyar dolar gelir. 2028’de de inşallah 100 milyar dolar rakamına ulaşmayı ümit ediyoruz.

SEKTÖR ÇÜRÜKLERİ AYIKLAMALI

Şayet bu lige yükselmek istiyorsak, zihniyet değişikliğine gitmemiz şart. İnsan hayatına ve onuruna gerekli değeri vermeyen bir anlayışın, bilhassa turizm sektöründe asla başarı şansı yoktur. Sektörün sağlıklı büyüyebilmesi için, çürükleri ayıklaması tercihten öte zaruret halini almıştır. Hepimizin yüreğini dağlayan Bolu Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin de gereken dersi çıkaracaklarına inanıyorum.

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AİLE HEKİMİ RANDEVULARI

- Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre sağlık sistemini güncelliyor, eksiklerini gideriyoruz. Koruyan Sağlık Modelimizde vatandaşlarımızın sağlık hizmetine eriştiği ilk kapı, aile hekimlerimiz olacak. Böylece vatandaşlarımız doğru yerde, doğru zamanda etkin tedaviye ulaşacak, hastanelerimizdeki yoğunluk da azalacak. Doktorlarımızın her bir vatandaşımıza daha fazla vakit ayırabilmesi için de yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz. Hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları ayırdık. Kronik hastalığı olanların raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitme zorunluluğunu kaldırdık. Artık bu ilaçları aile hekimleri yazabilecek.

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İLAÇ KULLANIMI ÇOK YÜKSEK

- Bir diğer husus; dünyanın geneline göre ülkemizde çok yüksek oranda seyreden ilaç, özelikle antibiyotik ve ağrıkesici kullanımı. İleriki dönemde ciddi sıkıntılara yol açan bu meseleyi de makul seviyelere çekmeyi hedefliyoruz. Buradan vatandaşlarımıza hekimlerimize güvenmelerini; kendi sağlıkları için doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımından uzak durmaları gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz.”

ŞEHİRLERDE HIZLA DEPREME HAZIRLIK

- “Depremin üzerinden 2 yıl bile geçmeden 201 bin 431 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşadık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “Seçim döneminde ‘bedava ev’ vaat edip, 2 yıldır ortalıkta görünmeyenler, elbette bizim gayretimizi ve mücadelemizi anlayamazlar. Sırf sandıktan istediği sonuç çıkmadı diye depremzede kardeşlerimize hakaret edenler, bizim samimiyetimizi idrak edemez. Siyasi tercihi ne olursa olsun, depremzedelerimizi deprem turistlerinin insafına bırakmayacağız.

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YEREL YÖNETİCİLER

Son birkaç gündür Ege’nin Yunanistan tarafında yaşanan sarsıntılar, hem yaptığımız çalışmalarının değerini, hem de depreme hazırlık konusunun ülkemiz için bir beka meselesi olduğunu tekrar hatırlatmaktadır. İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizi süratle depreme dayanıklı hale getirmek dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor. Yerel yöneticilerin de artık bu konuya hak ettiği önemi vermesi, siyasi ikbal peşinde koşmak yerine kentsel dönüşüm projeleriyle yönettikleri şehirleri depreme hazırlaması gerektiğini tekrar ifade etmek istiyorum.”

HAYVANCILIĞA DESTEKLER

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesiyle’ hayvancılık yapan aile tipi işletmelerin güçlendirileceğini belirtirken hayvancılık desteklerini şöyle özetledi:

“Hali hazırda faaliyette olan aile işletmelerinin yanı sıra, ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar bu projeden istifade edebilecek. TİGEM işletmelerimizdeki gebe büyükbaş hayvanları uygun maliyetlerde üreticilerimize vereceğiz. Üreticilerimiz, Ziraat Bankası’ndan 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek. Üreticilerimizin, bir yıl boyunca; aylık bir asgari ücret tutarı kadar, yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini biz karşılayacağız.”