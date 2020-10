Acımasızca saldırdılar

İstanbul Avcılar’a bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde hurdacılık yapan Mesut Özçelik, Cemal Özçelik ve Murat Özçelik önceki gün 13.00 sıralarında hurda malzemeleri indiriyordu. Bu sırada hurda aracının evinin önüne park edildiğini gören Mevlüt Çakır (49) balkondan hurdacılara seslendi. Küfürleşmeler üzerine aşağıya inen Çakır ile komşuları arasında kavga çıktı. Kavga sırasında hurdacı 3 kişi, Çakır’a balta ve sopalarla saldırdı. Kavgayı gören Mevlüt Çakır’ın eşi Ayşe Çakır (45), aşağıya inerek eşini kurtarmak istedi. Ancak gözü dönen saldırganlar, Ayşe Çakır’ı da balta ile bacağından yaraladı.

YOĞUN BAKIMDA

Mevlüt Çakır’ın yoğun bakımda olduğu öğrenilirken, Ayşe Çakır’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, Mesut Özçelik, Cemal Özçelik ve Murat Özçelik’i gözaltına aldı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. Bacaklarına baltanın tersiyle darbeler aldığını söyleyen Ayşe Çakır, “Arabamız onların sınırına geçtiği için enişteme küfür ederek ‘Nasıl buraya park edersiniz’ dediler. Eniştem de ’Neden küfür ediyorsun söyle çekelim’ demiş. Oğlum, eşim ve ben iniyoruz. Balta ve sopalarla bize saldırıyorlar. Eşimin kafasına kafasına vuruyorlar. Kafası yarılıyor. Şu an eşim yoğun bakımda. Oğluma da saldırıyorlar. Her yerine vuruyorlar kafasına vuracakları an komşunun birisi gitmiş” diye konuştu.