Acilleri ‘yeşil hasta’ dolduruyor

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ACİL servisler kuşkusuz hastanelerin en yoğun birimlerinden. Antalya’da Türkiye Acil Tıp Vakfı tarafından düzenlenen kongrede acil servisteki hasta yoğunluğuna dikkat çekildi. Türkiye Acil Tıp Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Semih Korkut,acil servislerle ilgili şu bilgileri verdi:

BİR YILDA 140 MİLYON BAŞVURU

“2020 yılı için 140 milyonun üzerinde acile başvuran hasta sayısı var. Batı toplumlarında bu başvuru oranı çok daha az. Bunun nedeni orada aile hekimine gitmenin daha çok tercih edilmesi. Türkiye’de acil serviste bekleme süresi yine Batı ülkelerine göre de daha kısa. Avrupa’da bekleme süresi minimum 4 saat ancak bu 12 saate kadar uzayabiliyor. Üstelik eğer hastanın durumu gerçekten acil değilse yüksek bir fatura ödemesi gerekebiliyor. Bekleme süresi Türkiye için genel bir sayı veremem ama bizim hastanemizde yoğun bir günde bekleme süresi 20-25 dakika. Kan tahlillerinin sonuçlanması yaklaşık iki buçuk saat.

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DİZİ AĞRIYAN GELMEMELİ

2 bin 500 hastanın geldiği bir yerde bu kadar bekleme süresi çok normal. Acil servise bu yüksek başvuru oranını azaltmamız için sağlık okur yazarlığını yükseltmemiz gerekiyor. Birkaç gündür dizi ağrıyan hasta ya da grip olan hastanın acil servise gelmemesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. ABD’nin en büyük üniversitesinin acil servis klinik şefine günde 2 bin 500 hasta geldiğini söylediğimizde o kadar şaşırdı ki 7 günlük başvuran hasta sayısı olduğunu sandı. Ayrıca Avrupa ve ABD’de acil servise başvuran hastaların yüzde 5’inin ‘yeşil hasta’ dediğimiz ve aslında acil müdahale gerektirmeyen hasta olmasını bekler. Bizde ise acil servise başvuran yeşil hasta sayısı yüzde 25-30 civarında. Yani her 100 hastanın 30’u acil müdahale gerektirmiyor.”

Türkiye Acil Tıp Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak da “Batı ülkelerinde acile başvuran hastaların yüzde 5’i yeşil hasta dediğimiz acil müdahale gerektirmeyen hastalardır. Türkiye’de ise bu oran yaklaşık yüzde 30” dedi.