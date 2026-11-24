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Son günlerde çocuklarda grip vakalarında yaşanan artış, aileleri endişelendirmeye başladı. Çocukların yanı sıra yetişkinleri de etkisi altına alan hastalıkta, özellikle ateş ve öksürük şikâyetiyle hastanelere başvuruların artması dikkat çekiyor. Hastalığın ne zaman tehlikeli hale geldiği de merak konusu oldu.

‘NEREDEYSE ‘10 ÇOCUKTAN 5’İ AYNI ŞİKÂYETLE GELİYOR’

Son haftalarda acil servislere başvuran çocuklarda influenza vakalarının arttığına ilişkin değerlendirmeleri ele alan Dr. Orhan Gürcan Adıgüzel, kendi merkezlerinde de benzer bir yoğunluk yaşandığını belirtti. Ateş ve öksürük şikâyetiyle başvuran çocukların sayısında belirgin artış olduğunu ifade eden Adıgüzel, şöyle konuştu:

“Son bir iki haftadır hem acil servise hem polikliniğe ateş ve öksürükle gelen çocukların sayısı belirgin şekilde arttı, bunlar içinden özellikle ateşi aniden yükselen çocuklarda influenzaya çok daha sık rastlıyoruz. Neredeyse ‘10 çocuktan 5’i aynı şikâyetle geliyor ama bu veri merkezden merkeze değişebilir. Başka solunum yolu virüsleri de benzer şikâyetlere yol açabiliyor. Türkiye genelindeki tabloyu görmek için Sağlık Bakanlığı’nın verilerine bakmak gerekiyor.”

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DİKKAT HIZLA YAYILIYOR

Grip vakalarının kasım ayında artmasının beklenen bir durum olduğunu belirten Dr. Orhan Gürcan Adıgüzel, soğuyan havalarla birlikte çocukların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmesinin bulaşmayı kolaylaştırdığına dikkat çekti. Özellikle okul ve kreş ortamlarında virüsün hızla yayılabildiğini söyleyen Adıgüzel, şöyle devam etti:

“Havalar soğudu, çocuklar kapalı alanlarda daha çok vakit geçiriyor. Kreşte ve okulda gün boyu bir aradalar, birbirine bulaştırmaları ve yayılımı hızlı oluyor, çoğu zaman aynı sınıftan birkaç çocuk peş peşe hastalanıyor. Ancak, merkezimizdeki artışa bakıp Türkiye geneli için ‘mini salgın’ demek erken olur.”

Gribin her yaş grubunda görülebildiğini ancak küçük çocuklarda ağır seyretme riskinin daha yüksek olduğunu vurgulayan Adıgüzel, özellikle beş yaş altındaki çocuklara dikkat çekti.





BİRKAÇ SAAT İÇİNDE DEĞİŞEBİLİYOR

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Çocuklarda gribin çoğu zaman aniden başladığını belirten Dr. Orhan Gürcan Adıgüzel, sabah sağlıklı görünen bir çocuğun birkaç saat içinde ateşlenebileceğini ve belirgin şekilde halsizleşebileceğini söyledi. Uzman isim hastalığın en sık görülen belirtilerini de sıraladı:

“Grip başlangıcı çoğu zaman ani oluyor. Sabah gayet iyi olan bir çocuk birkaç saat içinde ateşlenip iyice halsizleşebiliyor. Titreme ile yükselen ateş, baş ve kas ağrısı, kuru öksürük, halsizlik, iştahsızlık, boğaz ağrısı ve burun akıntısı sık gördüğümüz belirtiler. Yaşı küçük çocuklarda kusma ya da ishal de eşlik edebiliyor.”

Ailelerin yalnızca ateşin derecesine odaklanmaması gerektiğini belirten Adıgüzel, çocuğun genel durumunun daha önemli olduğunun altını çizdi. Ateşin düşürülememesi, solunum güçlüğü ve sıvı tüketiminin azalması gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini ifade eden uzman isim, uyarılarını şöyle sürdürdü:

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“Ailelere ateşin derecesinden ziyade çocuğun genel durumuna bakmalarını söylüyorum, çünkü her ateş acil servis başvurusu gerektirmiyor, evde yönetilebiliyor. Aileler ateşi düşürmekte zorlanıyorsa, çocuk hızlı ya da güçlükle nefes alıyorsa, nefes alırken kaburga araları içeri çekiliyorsa, sıvı tüketimi bozulduysa, idrarı belirgin şekilde azaldıysa ya da çok koyulaştıysa, şiddetli kas ağrısı yüzünden yürümeyi reddetmesi durumunda mutlaka çocuk hekimi değerlendirmesi öneriyorum. Üç aydan küçük bir bebekte ateş 38 derece veya üzerindeyse beklemeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı, ek şikâyet beklenmemeli.”







ATEŞ 1-2 HAFTA SÜRÜYORSA DİKKAT! ALTINDAN BAŞKA HASTALIKLAR ÇIKABİLİR

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Gripte ateşin genellikle üç dört gün sürdüğünü belirten Dr. Orhan Gürcan Adıgüzel, bir haftayı aşan ateşin yanı sıra üçüncü günden sonra devam eden ateşin de doktor değerlendirmesi gerektirdiğini söyledi. Özellikle çocuk iyileşmeye başlamışken ateşin yeniden yükselmesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Adıgüzel, uzayan ateşin farklı hastalıkların habercisi olabileceğine dikkat çekti:

“Çocuk hastalarımızda 1-2 hafta süren ateşi normal karşılamıyoruz. Gripte ateş genellikle üç dört gün sürer. Ateş üçüncü günden sonra hâlâ devam ediyorsa çocuk doktoruyla görüşmek, mutlaka muayene ettirmek gerekir. Ayrıca çocuklarda düzelme başladıktan sonra ateşin yeniden yükselmesi durumunda da beklememek lazım.”

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Uzayan ateşin nedeninin araştırılması gerektiğini belirten Adıgüzel, grip sonrasında zatürre ve orta kulak iltihabı gibi komplikasyonların gelişebileceğini ifade etti. Beş gün veya daha uzun süren ateşlerde ise farklı hastalıkların da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Uzayan ateş genel anlamda birçok şeyin habercisi olabilir. Grip olan çocuklarda uzamış ateş durumunda mutlaka gerekli tetkikleri yapıp, zatürre ya da orta kulak iltihabı gelişip gelişmediğine bakarız. Çocuğun yaşına ve muayene bulgularına göre idrar yolu enfeksiyonu gibi başka nedenleri de araştırırız. Özellikle ateş beş gün veya daha uzun sürmüşse Kawasaki hastalığını da aklımızda tutarız.”







GRİP GEÇİYOR AMA ÖKSÜRÜK BİTMİYOR: ÜÇ HAFTAYI AŞARSA NEYE İŞARET EDİYOR?

Grip sonrası öksürüğün uzun süre devam edebilmesinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu belirten Dr. Orhan Gürcan Adıgüzel, ileri yaştakiler, gebeler ve kronik hastalığı bulunan kişilerin daha ağır hastalık geçirme riski taşıdığını ifade etti. Uzman isim grip sonrasında uzayan öksürük konusunda ise şu değerlendirmede bulundu:

“Gripten sonra öksürüğün iki üç hafta sürmesi bir influenza klasiğidir. Bu sürede yavaş yavaş hafiflemesini bekleriz. Öksürük giderek artıyorsa, ateş yeniden yükseliyorsa, nefes darlığı ya da göğüs ağrısı varsa doktora başvurmak gerekir. Üç haftayı aşan veya nöbetler halinde gelip kusmaya yol açan öksürüğü de değerlendirmek gerekir. Özellikle çocuklarda böyle bir öksürükte boğmaca gibi başka nedenleri de düşünürüz. Astımı olan bir çocukta öksürüğe hırıltı ya da nefes darlığı eklenirse beklememek gerekir.”





ANTİBİYOTİK KULLANMAK ÇÖZÜM DEĞİL

İnfluenzanın antiviral tedavisinin bulunduğunu ancak çocuklarda temel yaklaşımın istirahat ve yeterli sıvı tüketimi olduğunu belirten Dr. Orhan Gürcan Adıgüzel, tedavinin çocuğun yaşına, kilosuna ve hastalığın ağırlığına göre planlandığını söyledi.

Çoğu çocuğun dinlenme, sıvı tüketimi ve gerektiğinde uygun ateş düşürücülerle iyileştiğini ifade eden Adıgüzel, grip şüphesi bulunan çocuklarda aspirin kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti. Antibiyotiklerin grip virüsüne karşı etkili olmadığını da hatırlatan Adıgüzel, antiviral tedavide ilk 48 saatin önemini şu sözlerle anlattı:

“Risk grubundaki çocuklarda, ağır vakalarda veya hastaneye yatış gerekiyorsa antiviral tedaviye mümkün olduğunca erken başlıyoruz. Tedaviden en fazla yararı ilk 48 saatte görüyoruz. Bazı vakalarda bu süre geçmiş olsa da tedaviye başlayabiliyoruz.”