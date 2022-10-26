Açılışta gerginlik

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Yazıcı, buradaki konuşmasında, birinci etabı başlatan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve Kadir Topbaş’a da hizmetleri için teşekkür edince salondan tepki sesleri yükseldi. İmamoğlu ayağa kalkarak salondakilere sakin olmaları uyarısında bulundu. Ancak alkışlı ve yuhalamalı tepki devam etti.

İmamoğlu kürsüye çıktığı sırada Yazıcı da alandan ayrılmak için hareket edince protesto eden bir grup da peşinden ilerledi. Makam aracına doğru ilerleyen Yazıcı’nın korumaları ile onu takip eden grup arasında itişmeler yaşandı. Yazıcı makam aracına binerek uzaklaştı. Şadi Yazıcı, daha sonra Twitter hesabından, “Konuşma hakkıma saldırıldı. Konuşmamın ardından fiziki şiddete varan bir saldırıya uğradım. Emniyet güçlerimiz eşliğinde ayrıldım” paylaşımını yaptı.