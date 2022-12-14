Açılın! Siz doktor değilsiniz

Haberin Devamı

Mersin Şehir Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz (KBB) Polikliniği’ne muayene olmaya giden M.K.U., boş olan bir odadan doktor önlüğü alıp giydi. Bu önlükle kendisini KBB doktoruna, doktor olarak tanıtan M.K.U., rahatsızlığını belirtip muayene oldu. Daha sonra önlükle hastaneden ayrılan M.K.U., gece saatlerinde geri döndü. Kadın Doğum Polikiliniği’ne girişte M.K.U.’nun üzerindeki doktor önlüğünde bulunan giysi alarm sistemi çaldı. Görevliler, M.K.U.’nun yanına gelerek doktor olup olmadığını kontrol etti.

MESLEĞİ MERAK ETMİŞ

“Gündüz başka bir doktor arkadaşıma muayene oldum. O sırada önlükler karıştı sanırım. Ben anestezi doktoruyum” diyen M.K.U., başka bir önlük talep etti. Bunun üzerine yapılan kontrolde M.K.U.’nun doktor olmadığı anlaşılınca polise teslim edildi. Gözaltına alınan M.K.U. ifadesinde, “Boş odadan önlük alıp muayene oldum. Gece de doktorluğu merak ettiğim için hastaneye geri geldim. Kadın doğum servisine girerken önlükteki alarm çaldı. Görevliler yanıma geldi, doktor olmadığım ortaya çıktı” dedi. M.K.U., Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

AMBULANSTA YAKALANMIŞTI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul’a götürülmek istenmişti. İstanbul’da hizmet veren özel bir firmaya ait ambulansla hasta Van’dan yola çıkarılmıştı. Erzincan’da ambulansı durduran polis, beyaz önlüklü olduğu görülen ve kendisini ‘çocuk doktoru’ olarak tanıtan görevliden ‘doktor’ kimliğini göstermesini istemişti. Doktor kimliğinin olmadığını belirten Osman Çakmak, Emniyet’e götürülmüştü. Çakmak’ın ‘dolandırıcılık’, ‘kamu görevini usulsüz üstlenmek’ suçlarından kaydı olduğu belirlenmişti. Savcılıktaki ifadesinde, “Ben bir hata yaptım, cahillik ettim, pişmanım” diyen Çakmak, adliyede serbest bırakıldı.

‘ÇAPA’NIN GURURU’

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip şikâyette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz da tutuklanmıştı. Özkiraz’ın geçen ekim ayındaki doğum gününde Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne, “Çapa’nın gururu seni seviyoruz. İyi ki doğdun Dr. Ayşem” yazılı çelenk yollattığı da ortaya çıkmıştı. Ayşe Özkıraz’ın Tokat’ta yaşayan babası Ali Özkiraz da “Yıllardır beni de kandırmış. Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı” demişti.