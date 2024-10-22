Acılı babalar konuştu

Haberin Devamı

İLK İSTEDİKLERİ PARA OLMUŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ‘müşteki’ olarak yer alan babalardan M.H.K., 13 Kasım 2023’te 28 haftalık hamile olan eşi Z.K. ile tansiyon rahatsızlığı üzerine Esenyurt’taki ÖZEL ESENCAN HASTANESİ’ne gittiklerini anlattı. Burada 4 saat bekletildikten sonra “Yoğun bakımlarımız dolu” denilerek, Esenler’deki ÖZEL GÜNEY HASTANESİ’ne yönlendirildiklerini belirten M.H.K. şunları kaydetti: “Esenler Güney Hastanesi kendi kullanımlarında olan özel ambulanslarını gönderdi ve eşimi alarak yola çıktılar. Hastaneye girdiğimde beni veznede çalışan, adını bilmediğim bayan personeller karşıladı ve ‘Z.K.’nin yakını siz misiniz?’ diye sordu. Eşimin, ambulansla hastaneye gelir gelmez hayati tehlikesinin olduğunu ve acil doğuma aldıklarını söyleyerek, benden 8 bin TL istediler. Eşimin durumunu merak ederken, benden ilk olarak para ödememi istediler. 4 bin TL’nin nakit, 4 bin TL’nin banka kartı ile ödenmesini istediler. Çocuğum yoğun bakım ünitesinde olduğu üçüncü gün olan 16 Kasım 2023 günü, gece 04.00 sıralarında da çocuğumuz vefat etti” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘BİR TANI KONULMAMIŞTI’

Müşteki baba E.K. de ifadesinde, 26 Kasım 2023’te, eşi S.K.’yle doğum için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittiklerini ve aynı gün bebeklerinin doğduğunu söyledi. Doktorların doğumdan sonra bebeğin durumunun iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntısının olmadığını söylediklerini aktaran E.K., “27 Kasım’da bebeğimin doğumuyla ilgilenen N.T. isimli doktor bize bebeğin durumunun kötüleştiğini ve acil olarak sevk edilmesi gerektiğini söyledi. Saat 03.00-04.00 sıralarında bebeğim ÖZEL BAĞCILAR MEDİLİFE HASTANESİ’ne sevk edildi. Bu sırada bebeğimin rahatsızlığı ile alakalı herhangi bir tanı konulmamıştı. Eğer yaşarsa yüzde 80 ihtimalle bebeğin engelli olacağını ya da öleceğini söylediler. Dışarıdan özel bir doktorun gelerek bebeğimi muayene edeceğini, bunun karşılığında da 3 bin TL civarı ödeme yapmam gerektiğini söylediler. Bebeğim ertesi gün vefat etti” dedi.

Haberin Devamı

‘2 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI’

Müşteki Y.K., Yalova’da 2023 yılı ağustos ayında eşi S.K.’nin, erken doğum yapacağı gerekçesiyle bebek yoğun bakımı olan İstanbul’daki ÖZEL BAĞCILAR MEDİLİFE HASTANESİ’ne sevk edildiğini kaydetti. Y.K. 15 Ağustos’ta dünyaya gelen bebeğinin bağırsaklarının anne karnında çürüdüğü söylenerek ameliyat edildiğini, yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra 19 Ekim 2023’te vefat ettiğini belirtti. O sıralarda herhangi bir usulsüzlük hissetmediğini dile getiren Y.K., kendisinden ameliyat için ücret alınmadığını ancak dışarıdan getirilen kalp ve göz doktorunun muayene parasını verdiğini ifade etti.

‘SABAH ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER’

Haberin Devamı

Yabancı uyruklu müşteki B.N.O. tercüman aracılığıyla alınan ifadesinde, 5 aylık kızını öksürük ve soğuk algınlığı şikâyetiyle 14 Ocak 2024’te BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ’ne götürdüğünü, yapılan testler sonucu bebeğinin hastaneye yatırılmasının uygun görüldüğünü söyledi. Bebeğinin bir gün normal odada kaldığını, ertesi gün yoğun bakım ünitesine alındığını belirten B.N.O., üçüncü günün sonunda doktorun, “Burası bir aylık bebekler için. Sizin bebeğiniz burada kalırsa ölür. Ona yeni bir hastane bulun” dediğini dile getirdi. B.N.O. yoğun bakımdan sorumlu doktorun ise kendilerini günlük ücreti 7 bin lira olan BEYLİKDÜZÜ BİRİNCİ HASTANESİ’ne yönlendirdiğini ve bebeğin 2 hafta tedavi sonucunda sağlığına kavuşacağını söylediğini aktardı. Bebeğinin 17 Ocak’ta ambulansla sevk edildiğini ve 5 günlük yatış ücreti olan 35 bin lirayı peşin ödediğini kaydeden B.N.O. “Bebeğimin sabah 06.00 sıralarında öldüğünü, geri döndürmeye çalıştıklarını ama başarılı olmadıklarını söylediler. Bebeğimi görmek istediğimde, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvözde bebeğimin ölü halini gösterdiler” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

REYAP HASTANESİ’YLE İLGİLİ YENİ İHMAL İDDİASI: OĞLUM ONLAR YÜZÜNDEN ENGELLİ KALDI

‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturmasında adı geçtikten sonra faaliyetlerine son verilen İstanbul Esenyurt’taki Özel Reyap Hastanesi’nde doğum yapan Ayşe K. şu an 4 yaşındaki oğlu Eymen Ali K.’de hastane çalışanlarının ihmali nedeniyle yüzde 90 oranında engel oluştuğunu iddia etti. Ayşe K. “Bakımsızlıktan ve ihmalden dolayı Eymen’in hayatını kararttılar” dedi. Kontrole gittiğinde Fırat Sarı’nın bir telefon görüşmesine şahit olduğunu anlatan Ayşe K. “Bir aile kendisinden şikâyetçi olacakmış. ‘Hiçbir şeyi ispatlayamazlar, raporu düzenleyen biziz. Çocuğun durumu ortada. Ellerinden geleni ardına koymasın, bizim de elimiz boş değil istediklerini yapabilirler’ dedi. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

DİPLOMASI ASKIDA OLAN DOKTORUN YAPTIĞI OBEZİTE AMELİYATI... ‘YENİDOĞAN ÇETESİ’NİN TELEFONUNA TAKILDI

Yenidoğan Çetesi’ne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, suça konu 197 eylem sıralanırken, eylemlere ilişkin şüpheliler arasında gerçekleşen telefon görüşmeleri de yer aldı. Tape kayıtlarına göre, bebeklerin ölümlerine ilişkin konuşmaların yanı sıra tüp mide ameliyatları yapan Dr. E.V.’nin, soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen Bağcılar Özel Şafak Hastanesi’nde 18 Aralık 2023’te ameliyat ettiği S.A.’nın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Şüpheli Murat Mantuş’un bazı görüşmelerinde olaya ilişkin şu konuşmalar yer aldı:

E.O.: Abi dün ölmüş mide ameliyatında birisi, dün öğleden sonra. İki gün önce ameliyat olmuş. E.V. Bey yapmış.

Şüpheli Murat Mantuş: Eee yani?

E.O.: Abi iki gün önce ameliyat yapmış sabah taburcu etmişler hastayı hastaneden. Hasta eve gittikten sonra E.V. Bey’i aramış işte hani bulantısı var kusması var falan diye. E.V. de çok şey yapmamış telefonda hani bunlar normal olabilecek şeyler falan filan demiş. Ondan sonra tekrar aramışlar demişler ki hani bu çok kötü işte biz hastaneye getiriyoruz hastaneye gel filan diye. Getirdiklerinde zaten tam kendinde değilmiş. İşte müdahaleye başlamışlar, bilgi vermiş şimdi müdahale ediyoruz diye, bir saat sonra da başınız sağ olsun diye bilgi vermişler.

Şüpheli Murat Mantuş: E.V. başkasının üzerine yapıyor hastane buna müsaade ediyor.

E.O.: İşte orada büyük sıkıntı. E.V. Bey’in diploması askıdaymış herhalde abi.

Şüpheli Murat Mantuş: Evet askıda yapması yasak.

E.O.: İşte o yüzden bayağı bir olay problem çıkacağa benziyormuş.

İddianamede, şüpheli şahıslar arasında geçen görüşmelerde, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi’nde işletme müdür yardımcısı olarak çalışan M.K.’nin aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olan A.F.Y.’ye, E.V. isimli doktorun hastaneye bir hasta getireceğini söylediği anlatılarak, E.V.’nin A.F.Y.’ye ameliyata katılması halinde vaka başına bin lira vereceğini ancak A.F.Y.’nin ameliyata girmeyi kabul etmediği ifade edildi.

HASTANEYE PARA ÖDEDİĞİ İÇİN GÖZ YUMULDU

Hastanedeki kamera görüntülerinin soruşturmadan gizlenmeye çalışıldığı değerlendirilen iddianamede, makas kullanma yetkisi dahi olmayan E.V.’ye, ameliyatlarda hastaneye para ödemesi sebebiyle bilerek ve isteyerek göz yumulduğu, obezite ameliyatı için gelen hastaların canlarının tehlikeye atılmasının hiç önemsenmediği vurgulandı.