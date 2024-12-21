Acılı babadan tazminat davası

Haberin Devamı

Motokurye Yunus Emre Göçer, hayatını kaybetti. Mohammed Hassan Shekh Mohamud, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra bu ceza 27 bin 300 lira adli para cezasına indirildi.

Yunus Emre Göçer’in babası Metin Göçer, mahkemeye başvurarak oğlunun ölümünden sorumlu Mohamud hakkında 5 milyon 100 bin liralık tazminat davası açtı. Metin Göçer’in avukatı Serkan Barış Koşal, “Müvekkil, oğlunun desteğiyle hayatını sürdürmekteydi. Müvekkilin maddi durumu iyi olmadığından dolayı adli yardım talebimiz de bulunmaktadır” dedi.