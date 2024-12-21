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Acılı babadan tazminat davası

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#Fatih#Somali#Hasan Şeyh Mahmut
Acılı babadan tazminat davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 07:00

İSTANBUL Fatih’te, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut’un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, 30 Kasım 2023 günü kullandığı resmi plakalı otomobil ile Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e (38) çarptı.

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Motokurye Yunus Emre Göçer, hayatını kaybetti. Mohammed Hassan Shekh Mohamud, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra bu ceza 27 bin 300 lira adli para cezasına indirildi.

Yunus Emre Göçer’in babası Metin Göçer, mahkemeye başvurarak oğlunun ölümünden sorumlu Mohamud hakkında 5 milyon 100 bin liralık tazminat davası açtı. Metin Göçer’in avukatı Serkan Barış Koşal, “Müvekkil, oğlunun desteğiyle hayatını sürdürmekteydi. Müvekkilin maddi durumu iyi olmadığından dolayı adli yardım talebimiz de bulunmaktadır” dedi.

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#Fatih#Somali#Hasan Şeyh Mahmut

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