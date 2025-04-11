Acılı baba gözyaşları içinde anlattı: Gülden’i katledip 11 kişiyi tıraş etmiş

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Edirne’de 5 Nisan akşamı, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 14 yaşındaki Gülden Coni’nin cansız bedeni bulundu. Gülden’in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından başlatılan incelemede, cinayet şüphelisi E.A. (15) gözaltına alınıp tutuklandı.

Gülden Coni’nin acılı babası Sami Coni, Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına konuştu. Acılı baba, gözyaşları içerisinde yaşananları anlattı:

‘BÖYLE CANİLİK OLMAZ’

“Acımız çok büyük. Bu katil kızımın sevgilisi falan değildi. Yavrumu takıntı haline getirmişti. Bu eylemi zaten bir gün önce planlamış. Defalarca bıçaklamış. Planlı bir şekilde haince öldürdü. Kızımı katlettikten sonra da üzeri kanlı bir şekilde eve gidiyor. Annesi tarafından üzeri değiştiriliyor. Kendisi bir berber dükkânında çalışıyormuş. Üzerini değiştirdikten sonra işe gitmiş ve soğukkanlı bir şekilde insanları tıraş etmeye devam etmiş. 11 kişiyi tıraş etmiş. Böyle bir canilik olmaz. Kızımın cesedi 8 saat orada kalmış. Ailesi ilk başta cinayeti kabul etmedi. Acımız korkunç. Bu katilin en ağır şekilde yargılanmasını rica ediyorum. Cumhurbaşkanımıza yalvarıyorum. Arkamızda dursun. Bizim kızımız öldü. Başka Gülden’ler ölmesin.”