MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAcılı annesi feryat etti: 'Sen beni üzmezdin'
GeriGündem Acılı annesi feryat etti: 'Sen beni üzmezdin'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA) - İHA
Haber Giriş: 19.02.2020 - 12:49,Son Güncelleme:/

Acılı annesi feryat etti: 'Sen beni üzmezdin'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren Karun Küklü'nün (21) annesi “Sen beni üzmezdin, şimdi niye üzdün oğlum” diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki Karun Küklü yönetimindeki 07 CGR 07 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Küklü olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki 2 kişi yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Küklü’nün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Küklü'nün cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından yakınları tarafından alındı.

Morga gelen anne Şükran Küklü, "Oğlum, ben sensiz ne yaparım? Hadi kalk, gidelim... Yavrum sen beni üzmezdin ki, şimdi niye üzdün annem. Sen bana kıyamazdın oğlum” diyerek gözyaşı döktü.

Acılı annesi feryat etti: Sen beni üzmezdin

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle