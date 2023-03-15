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Acılı annenin feryadı: 'Meğer oğluma 5 milyon TL'ye mezar almışım'

Güncelleme Tarihi:

#Alev Demirok#Depremzede#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 10:21

Depreme Antakya'da oğlu ile oturdukları yeni binada yakalanan Alev Demirok, enkazdan kendi çabasıyla çıkmayı başardı. Ancak oğlu Ali çıkamadı. Acılı anne "Bu evi derslerinde çok başarılı olan oğlum için almıştık. Meğer 5 milyon liraya mezar almışız" diye isyan etti. / Fulya Öztürk'ün özel haberi...

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Hatay Antakya İnönü Bulvarı'nda yaşayan Demirok Ailesi depreme oturdukları Alya Uçar Apartmanı'nın 6'ncı katında yakalandı. Baba Serdar Demirok (43) görevi gereği yurt dışındaydı. Büyük bir gürültüyle çöken apartmanın enkazından anne Alev Demirok bir boşluk bulup çıkmayı başardı.

11 yaşındaki oğlu Ali Armanç Demirok'u bir türlü bulamayan anne, saatlerce enkazda oğluna ulaşmaya çalıştı. İkinci günün sonunda Ali Armanç Demirok'un cesedini çıkaran acılı anne o gün bugündür enkazın başından ayrılmıyor.

Alev Demirok, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e konuştu.

Acılı annenin feryadı: Meğer oğluma 5 milyon TLye mezar almışım

10 YIL ALİ'Yİ BEKLEDİM

Alev Demirok, "Ben 10 yıl boyunca tedavi gördüm, Ali Armanç'ı doğurmak için. Çok akıllıydı Alim. Ata Koleji'nde burslu okuyordu. Biz onun için almıştık bu evi. 5 milyon TL'ye mezar almışız da haberimiz yokmuş. Çok lüks, güvenli diye aldığımız ev oğluma mezar oldu. İlkokul mezunu müteahhit Hikmet Günsay ortada yok. İddiaya göre; yaptığı 19 binanın 17'si depremde yıkılmış. Bu adam bulunana kadar buradan ayrılmayacağım. Belki bulunup yargılansa azıcık içim soğur" diyerek gözyaşı döktü.

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#Alev Demirok#Depremzede#Hatay

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