Acılı anne mahkemeye seslendi: Kızımın kemiklerini sızlatmayın

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Lojistik işi yapan Faruk Karabülak (39), 12 yıl önce Kudret Karabülak’la (32) evlenmişti. Bağcılar’da yaşayan çiftin 8 yaşında bir kızları vardı. Faruk Karabülak 2 Kasım 2022 sabahı uyuyan eşinin başına yastık dayayarak ruhsatsız tabancayla iki el ateş etti. Silah sesini duyan komşular polise ihbarda bulundu. Faruk Karabulak bu sırada yanına kızını da alarak evden çıktı. Sağlık ekipleri geldiğinde Kudret Karabülak çoktan hayatını kaybetmişti. Faruk Karabülak kızını annesine bıraktıktan sonra kaçmaya çalışsa da polis ekiplerince yakalandı.

SAVCI: CEZADA İNDİRİM YAPMAYIN

Faruk Karabülak polisteki ifadesinde, “İşlerim kötüye gitti ve çok borçlandım. Eşimle bu nedenle sürekli tartışıyorduk. Eşimi öldürüp intihar edecektim ama kızım silah sesine uyandı. Onu anneme bıraktım ve intihardan vazgeçtim” dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Faruk Karabülak’a ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 3 yıl hapis istemiyle dava açtı. Bakırköy 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Faruk Karabülak’ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve bu cezada haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanmamasını talep etti. Mahkeme heyeti Faruk Karabülak’a savunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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‘TEK İSTEĞİ ÇOCUĞUNU OKUTMAKTI’

- Kudret Karabülak’ın annesi Fecire Küpeli duruşma sonrası yaptığı açıklamada mahkeme heyetine şöyle seslendi: “Adalete güveniyorum. Kim bir insanı uyurken öldürebilir ki. Ailesi bundan iki gün önce beni arayıp ‘Şikâyetini geri çek’ dedi. Asla affetmeyeceğim onu. Torunum silah sesini duymuş ve odaya gitmiş. Babası izin vermemiş içeri girmesine, annesinin inlemelerini duymuş. Katil, kızımı öldürdükten sonra ağabeyini aramış. ‘Kendimi de kızımı da öldüreceğim’ demiş. Hâlâ kızını görmek istiyor. Annesinin tek istediği kızının okumasıydı. Torunumu okutacağım. Ben ev temizleyerek torunuma bakıyorum. Gerekirse dilenirim de. En ağır cezayı alsın ki kızımın kemikleri sızlamasın.”