Acılı anne isyan etmişti... Bakan Soylu ile görüştü: Kaçan müteahhit için harekete geçiliyor

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Hatay Antakya İnönü Bulvarı'nda yaşayan Demirok Ailesi depreme oturdukları Alya Uçar Apartmanı'nın 6'ncı katında yakalandı. Baba Serdar Demirok (43) görevi gereği yurt dışındaydı. Büyük bir gürültüyle çöken apartmanın enkazından anne Alev Demirok bir boşluk bulup çıkmayı başardı.

11 yaşındaki oğlu Ali Armanç Demirok'u bir türlü bulamayan anne, saatlerce enkazda oğluna ulaşmaya çalıştı. İkinci günün sonunda Ali Armanç Demirok'un cesedini çıkaran acılı anne o gün bugündür enkazın başından ayrılmıyor. Alev Demirok, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e konuşarak "Ben 10 yıl boyunca tedavi gördüm, Ali Armanç'ı doğurmak için. Çok akıllıydı Alim. Ata Koleji'nde burslu okuyordu. Biz onun için almıştık bu evi. 5 milyon TL'ye mezar almışız da haberimiz yokmuş. Çok lüks, güvenli diye aldığımız ev oğluma mezar oldu. İlkokul mezunu müteahhit Hikmet Günsay ortada yok" diyerek gözyaşı döktü.

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‘GEREKENİ YAPACAĞIZ’

Posta'nın haberine göre acılı annenin gözyaşları içinde anlattığı hikayenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aileyi aradı. Alev Demirok, Soylu’ya “Sayın Bakanım ne olursunuz bu müteahhidi bulun. Benim en kıymetlim artık yok. Biz güvenli diye aldık bu evi. Duyduğumuza göre müteahhit Hikmet Günsay, Kıbrıs’a kaçmış. Ne olur bulup adalete teslim edin” dedi.

Bakan Soylu “Nerede olursa olsun getireceğim onu” diyerek gerekenin yapılacağını söyledi.