Acılı aileyi tehdit etti tutuklandı... Annesinden hadsizce para istediler

İstanbul Güngören’de E.Ç. (14) tarafından 14 Ocak’ta bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’ın (16) ailesine yönelik tehdit mesajları devam ediyor. Çağlayan ailesini sosyal medya ve mesaj yoluyla tehdit eden şahıslara yönelik yürütülen soruşturmada ise bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aileyi tehdit eden şüpheliyi tespit çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalarda şüphelinin 2 farklı numarası olduğu bu numaralardan bir tanesi Türk hattı iken diğer hattın Fas hattı olduğu belirlendi. Şüphelinin Telegram’da bir sayfanın yöneticisi olduğu tespit edildi. Tespitin ardından Telegram’dan şüpheliye ait bilgi talebinde bulunuldu. Telegram’ın göndermiş olduğu IP adresi üzerinden şüphelinin adresi tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şüpheli Diyarbakır’da kıskıvrak yakalandı.

MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Muhammed Yusuf Kazıcı (19) Atlas Çağlayan’ın ailesine attığı mesajları ortaya çıktı. Kazıcı’nın mesajı şöyle: “Gülhan Hanım merhaba. Benim adım Muhammed Hüseyin Yıldırım. Şimdi senin leş olan oğlun Atlas Çağlayan bana 40 bin TL borçlu. Bu parayı vermeniz için size 48 saat müddet veriyorum. Eğer o parayı bana 48 saat içinde ulaştıramazsanız sizin sülalenizdeki kadınların numarasını ... sitelerinde yayar, ailenizdeki erkekleri sabah işe giderken tek tek düşürür yakarak öldürürüz. Size şimdi kurye, polis, çelenk ne varsa yollayacağım. Keskin kılıcımızı hissetmeni umuyorum. Sakın ama sakın polise gitmeyesin...”

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Muhammed Yusuf Kazıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ASILSIZ İHBARLAR YAPILDI

Şüpheli tehdit mesajıyla da yetinmedi. Acılı ailenin evine yemek uygulamaları üzerinden çok sayıda sipariş gönderildi. 112 üzerinden itfaiyeye asılsız ihbarlar yapılarak aileye gözdağı verilmeye çalışıldı.

Bugüne kadar İstanbul, Adana, Antalya ve Şanlıurfa’dan olmak üzere aileye tehditte bulunan 10 kişi gözaltına alınmış, 6’sı tutuklanmıştı.

ŞÜPHELİ YİNE 16 YAŞINDA

İstanbul’da 29 Ocak akşamı, trafikte yol verme tartışması yaşayan A.Y.Ş. (16) ile Metin B. (22), çevredekilerin araya girmesinin ardından olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli A.Y.Ş., daha sonra Metin B.’nin babasını telefonla arayıp ‘Oğlunu vuracağım’ diyerek tehdit etti.

ÇOCUK YAŞINDA SUÇ KAYDI VAR

30 Ocak’ta 14.00 sıralarında, N.G. (16) isimli başka bir şüpheli, Metin B.’yi dışarıya çağırdı. Metin B., Sultangazi’deki evinden aşağı indiği sırada şüpheli A.Y.Ş. belinden çıkardığı silahla Metin B.’ye ateş edip motosikletle kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlardan 3’ü Metin B.’ye isabet ederken, 1’i de yoldan geçen K.Ş. isimli kadının bacağını sıyırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, N.G.’yi gözaltına alırken, diğer şüpheli A.Y.Ş.’yi yakalama çalışmaları devam ediyor. Aranan A.Y.Ş.’nin ‘kasten yaralama’ suçundan bir, Metin B.’nin ise ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘uyuşturucu’, ‘yağma’, ‘banka veya kredi kartını kötüye kullanma’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından toplam 17 suç kaydı olduğu tespit edildi.

SİTE GÜVENLİĞİNİ VURDU... 17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

İSTANBUL Beylikdüzü’nde perşembe günü saat 02.26 sıralarında, polis ekipleri, bir sitenin giriş kapısında görevli özel güvenlik personeli M.F.Ö.’nün (48) silahla vurularak yaralandığını belirledi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince saldırıyı gerçekleştirenin 17 yaşındaki Ç.P. olduğu tespit edildi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada olayın, M.F.Ö.’nün kişisel husumetinden kaynaklandığı belirlendi. Gözaltına alınan Ç.P., ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan adliyeye sevk edildi.