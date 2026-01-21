Acılı aileyi tehdide 3 gözaltı daha

Haberin Devamı

Tartışmanın büyümesi sonucu daha önceden tanımadığı Çekli tarafından sustalı bıçakla göğsünden bıçaklanan Çağlayan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Çekli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 İLDE YAKALANDILAR

Olay sonrası Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü’ye yönelik tehditlere ilişkin soruşturma kapsamında dün 2 kişi Adana’da bir kişi ise Antalya’da gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin, soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan bir şüphelinin kuzeni olduğu ön sürüldü. İfadesi alınan bir şüpheli tutuklanırken diğer şüpheli ise adli kontrol ile serbest kaldı.

Sosyal medyadan cinayeti provoke eden ve aileye tehdit mesajları gönderen 6 kişiden 3’ü sevk edildikleri hâkimlik tarafından ‘tehdit’ suçundan tutuklanmıştı. 3 kişi ise serbest bırakılmıştı.