Acılı aileleri arayıp dalga geçen 5 utanmaza gözaltı kararı

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Bolu Kartalkaya’daki yangında yakınlarını kaybeden vatandaşların numaralarını bularak ailelerle dalga geçen şüphelilerin kayda aldığı konuşmaları sosyal medyada paylaşması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’, ‘kişinin hatırasına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 5 şüpheli hakkında arama el koyma ve gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, “Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarfeden vicdansızlar yakalandı. İnsanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D., Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F.A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır” dedi.

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TUTUKLU SAYISI 18’E ÇIKTI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal’daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi’ne gönderilen Gülener, Coşkun ve Acar ile otelin iç mimarı Ali Bilir’in savcılık sorguları tamamlandı.

İç mimar Ali Bilir sorgusunun ardından salıverilirken, Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan Gülener, Coşkun ve Acar tutuklandı.

GAZELLE OPERASYONU



Soruşturmanın genişletilmesinin ardından otel sahibinin Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort Otel’ine yönelik de operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında otelin genel müdürünün de bulunduğu şüpheliler, işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



SORGUSU SÜRÜYOR

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Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 18’e yükseldi. Gazelle Otel Genel Müdürü A.D.’nin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.