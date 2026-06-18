Acılı aileden 3 milyon liralık tazminat davası

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Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, bariyere çarpan Ahmet Sıraç’ın kullandığı otomobil ise 100 metre sürüklenerek durabildi. Olay yerinde Ahmet Sıraç ile 17 yaşındaki kızı Sude Naz Sıraç hayatını kaybetti. Anne Emine Sıraç ile 12 yaşındaki kızı Ecrin Sıraç ise yaralandı. Kamyonet sürücüsü Özcan Atalay ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hayatını kaybeden Ahmet Sıraç’ın ailesiyle birlikte Hatay’a gittiği ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Özcan Atalay hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan dava açıldı. Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan kamyon şoförü Özcan Atalay, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

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Davanın karara çıkmasının ardından Sıraç ailesi, kazadan sorumlu Özcan Atalay’a 3 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Emine Sıraç ile kızı Ecrin Sıraç’ın avukatı Abdülkadir Yıldız, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde özetle “Kaza nedeniyle müvekkiller büyük bir elem ve keder yaşamıştır. Müvekkil ile kızı destekten yoksun kalmıştır” dedi. Davaya cevap veren Özcan Atalay’ın avukatı ise cevap dilekçesinde, “Müvekkil asgari ücret almaktadır. Ekonomik durumu istenilen rakamla oranlayamayacak kadar düşüktür. Talep edilen tazminat miktarı fahiştir. Bu nedenle davanın reddini talep ediyoruz” yazdı.