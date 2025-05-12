Acılı aile denetim istedi

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İstanbul Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı’nda önceki gün 16.00 sıralarında, yolcu almak için durakta bekleyen metrobüse, arkadan gelen ve hızını alamayan başka bir metrobüs çarptı. Korkunç kazada öndeki metrobüse binmek üzereyken çarpışmanın etkisiyle metrobüs altında kalan Ebru Heper (37) hayatını kaybetti. 40 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası durak yolcu alımına kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir otomotiv galerisinde çalışan Heper’in, iş yerindeki mesaisinin uzaması sonucu ek mesaiye kaldığı ve metrobüse binmek istediği sırada hayatını kaybettiği öğrenildi. Heper’in cenazesini memleketi Sivas’a göndermek üzere Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alan acılı ailesi, olayda ihmal olduğunu belirterek araçların denetlenmesini istedi.

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‘METROBÜSLER BOZUK’

Benzer sıkıntıların defalarca yaşandığını belirten Heper’in dayısı Tuncay Bıkmaz, “Çok denetlenmesi lazım, sıkıntılar yaşıyoruz. Bundan önce 9 kişi daha hayatını kaybetti. Metrobüsler bozuk. Biri değil araçların hepsi bozuk. Hepsi arızalı, bakım hiç yok. Defalarca metrobüste gidiyorum, araçların ön paneline bakıyorum hepsi arızalı. Şoförlere dile getiriyorum, ‘Biz işçiyiz, müdahale edemiyoruz, gerekli mercilere bildirin’ diyorlar. Bildiriyoruz ama ilgi göremiyoruz” dedi.