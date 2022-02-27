Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz’dan geçti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Açılan ateş sonucu yaralanan NAMURA QUEEN ve LORD NELSON isimli gemiler, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanlarımız ile Kurtarma-6 ve Kurtarma-7 Römorkörlerimiz refakatinde İstanbul Boğazı geçişlerini tamamladı” ifadeleri kullanıldı.