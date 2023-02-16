Acil yıkılacak 50.576 bina var

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Afet bölgesindeki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları 10’uncu günde de devam etti. Bir yandan da hasar tespit çalışmalarına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından deprem bölgesinde yürütülen hasar tespit çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Hasar tespit çalışmalarımız 7 bin 100 personelle sürüyor. 387 bin 346 bina incelendi. Şu ana kadarki tespitlerimize göre; acil yıkılması gereken 50 bin 576 bina var. 279 bin 655 bina az hasarlı veya hasarsız. Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz.”

ORTA VE AZ HASARLILAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise depremin yaşandığı illerdeki hasar tespit çalışmaları kapsamında, 387 bin 346 binada yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde inceleme yapıldığı belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiği, 11 bin 114 binada bulunan 71 bin 174 bağımsız birimin orta hasarlı, 99 bin 300 binadaki 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada yer alan 762 bin 627 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu kaydedildi.

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BAKAN SOYLU: ARAMA BİTMEDEN DELİL ALINMADAN ENKAZ KALKMIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binalardaki yapım eksikliklerinden kaynaklanan süreçlerle alakalı yargı gözetiminde bütün binalarda incelemenin devam ettiğini söyledi ve şu bilgileri verdi: “Enkazların kaldırılması, ölülerimizin tespiti, defin, kimliklendirme gibi işlemler sağlık, kriminal ve adli tıp dahil kurumların organizasyonuyla gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda bundan sonraki soruşturmalara konu olacak, bugünkü soruşturmalara konu olacak binalardaki yapım eksikliklerinden kaynaklanan süreçlerle alakalı da yine yargı gözetiminde Çevre Şehircilik Bakanlığı birimlerimiz, bilirkişiler, savcılar tarafından alınan karotlar, bunların incelemeleri işlemleri bütün binalarda teker teker devam etmektedir. Burada kim eksiklik yapmışsa, bir eksiklik söz konusuysa binanın yapımında, elbette ki bunların hepsinin tespit edilmesine yönelik bütün delillendirmeler bütün binalarda devam etmektedir. Bunlar yapılmadan da herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır.

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ENKAZ SAHİPLERİ BAŞINDA OLACAK

Yıkılmış ve ağır hasarlı yıkılacak binaların çevresinde kolluk kuvvetleri olmaya devam edecek. O binanın sahibi olan vatandaşlarımız orada ne olur endişesi içerisinde bulunmasınlar. Şehirlerimizde bir kolluk kuvveti varsa, şimdi 3 kolluk kuvveti var. Binaların üzerine her zaman olduğu gibi numaralandırma yapılıyor. Numarası alınmış, karotu alınmış ve ENKAZ kaldırma yapılacak hale gelmiş ölçüdeki binalar kaldırılacak. Bu enkazlar kaldırılırken enkaz sahipleri de orada olabilecekler. Bazen kıymetli eşyaları veya alması gerekenleri alabilecekse onları da ancak yine bu çerçeve içerisinde alabilecekler. Enkaz sayısı fazla olduğundan meselenin devamı için Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile yapılan değerlendirmeler bu sürecin devam etmesi konusunda bir değerlendirme ortaya koymuştur.”

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ADALET BAKANLIĞI: BİLİRKİŞİLER İNCELEME YAPIYOR

Adalet Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor’ iddiasıyla ilgili, “deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirilmiştir. Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır” açıklamasını yaptı. ◊