Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Bu bölümler arasında en çok araştırılanlardan biri de ülkemizde sıklıkla görülmeye başlanan afetlerin de etkisiyle Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü. Peki, Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları nedir? İşte, Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021.
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Acil Yardım ve Afet Yönetimi oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
|SAY
|50
|275,28954
|324.768
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
|SAY
|80
|268,78572
|347.267
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
|SAY
|40
|267,24891
|352.943
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
|SAY
|60
|264,07031
|365.046
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
|SAY
|60
|262,66274
|370.645
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)
|SAY
|60
|262,02084
|373.163
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)
|SAY
|50
|261,23113
|376.352
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
|SAY
|40
|258,08853
|389.169
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)
|SAY
|60
|254,35563
|405.355
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
|SAY
|60
|248,29174
|433.800
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|40
|246,02596
|445.074
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|70
|245,97296
|445.347
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
|SAY
|40
|245,93702
|445.537
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
|SAY
|40
|244,96382
|450.475
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
|SAY
|60
|241,84585
|466.952
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
|SAY
|40
|234,63226
|508.083
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
|SAY
|60
|233,77233
|513.424
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|3
|216,41384
|645.049