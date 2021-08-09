Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Acil Yardım ve Afet Yönetimi oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) SAY 50 275,28954 324.768 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) SAY 80 268,78572 347.267 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) SAY 40 267,24891 352.943 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) SAY 60 264,07031 365.046 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) SAY 60 262,66274 370.645 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) SAY 60 262,02084 373.163 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) SAY 50 261,23113 376.352 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) SAY 40 258,08853 389.169 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) SAY 60 254,35563 405.355 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) SAY 60 248,29174 433.800 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) SAY 40 246,02596 445.074 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) SAY 70 245,97296 445.347 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) SAY 40 245,93702 445.537 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) SAY 40 244,96382 450.475 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) SAY 60 241,84585 466.952 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) SAY 40 234,63226 508.083 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) SAY 60 233,77233 513.424 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3 216,41384 645.049

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