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Haber Giriş: 09.08.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Bu bölümler arasında en çok araştırılanlardan biri de ülkemizde sıklıkla görülmeye başlanan afetlerin de etkisiyle Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü. Peki, Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları nedir? İşte, Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Acil Yardım ve Afet Yönetimi oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)SAY50275,28954324.768
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)SAY80268,78572347.267
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)SAY40267,24891352.943
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)SAY60264,07031365.046
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)SAY60262,66274370.645
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)SAY60262,02084373.163
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)SAY50261,23113376.352
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)SAY40258,08853389.169
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)SAY60254,35563405.355
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)SAY60248,29174433.800
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)SAY40246,02596445.074
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)SAY70245,97296445.347
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)SAY40245,93702445.537
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)SAY40244,96382450.475
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)SAY60241,84585466.952
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)SAY40234,63226508.083
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)SAY60233,77233513.424
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY3216,41384645.049

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