Vekilin "Acil yardım bekliyoruz" çağrısına Bakan Soylu'dan yanıt geldi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Twitter hesabından "Niğde Adana arasında çok kötü kaza geçirdik mahsur durumdayız, tipi var... Acil yardım bekliyoruz" mesajını paylaştı.

Mesajı alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ali Şahin'e polis ekibinin ulaştığını duyurdu.

Bakan Soylu "Polis ekiplerimiz Ali Şahin’e ulaştı. Niğde’ye intikal ediyorlar. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDEKİ 4 İLDE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Öte yandan, Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, söz konusu 4 şehirde kar yağışının hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

Bölgede kar yağışlarının, kuvvetli ve zaman zaman yoğun (5-20 santimetre, yükseklerde 20-40 santimetre) olmak üzere sürmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı da bekleniyor.

Kar nedeniyle buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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