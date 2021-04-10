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Haber Giriş: 10.04.2021 - 12:36 | Son Güncelleme:

Vekilin "Acil yardım bekliyoruz" çağrısına Bakan Soylu'dan yanıt geldi

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Vekilin "Acil yardım bekliyoruz" çağrısına Bakan Soylu'dan yanıt geldi

TBMM'de İdare Amiri olarak görev yapan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, aracıyla Niğde-Adana arasında trafik kazası geçirdi. Yoğun tipinin olduğu bölgede mahsur kalan Şahin, Twitter hesabından "Mahsur kaldık, acil yardım bekliyoruz." mesajını paylaştı. Mesaja kısa süre sonra yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polis ekiplerimiz Ali Şahin’e ulaştı. Niğde’ye intikal ediyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Twitter hesabından "Niğde Adana arasında çok kötü kaza geçirdik mahsur durumdayız, tipi var... Acil yardım bekliyoruz" mesajını paylaştı.

Mesajı alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ali Şahin'e polis ekibinin ulaştığını duyurdu.

Bakan Soylu "Polis ekiplerimiz Ali Şahin’e ulaştı. Niğde’ye intikal ediyorlar. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDEKİ 4 İLDE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Öte yandan, Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, söz konusu 4 şehirde kar yağışının hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

Bölgede kar yağışlarının, kuvvetli ve zaman zaman yoğun (5-20 santimetre, yükseklerde 20-40 santimetre) olmak üzere sürmesi tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı da bekleniyor.

Kar nedeniyle buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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