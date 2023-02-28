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Acil ve çocuk hariç Cerrahpaşa kapıları kapattı

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#İstanbul Üniversitesi#Cerrahpaşa#Deprem
Acil ve çocuk hariç Cerrahpaşa kapıları kapattı
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 07:00

İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa’da ameliyatlardan hasta kabule kadar sağlık ve eğitim hizmeti, binalarının deprem riski nedeniyle durduruldu. Hastanenin acil ile çocuk sağlığı dışındaki tüm bölümleri hizmete kapatıldı.

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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin Fatih’te bulunan binalarının durumları, deprem riski nedeniyle öğrenciler ve çalışanlar tarafından sosyal medyada tartışılmış, bazı binalarda tahribat gözlemlenmişti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, olası deprem riski kapsamında bazı binaların kapatıldığını, eğitim ve sağlık hizmetinin durdurulduğunu açıkladı. Rektör Prof. Aydın açıklamasında şu bilgileri verdi:

Acil ve çocuk hariç Cerrahpaşa kapıları kapattı

Fotoğraflar: Emin Mert Kırarslan

REKTÖR: GÜVENLİ DEĞİL

“Betonarme bina stokumuzun değerlendirilmesi neticesinde, tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan Monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının risk taşıdığı tespit edilmiştir.

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Acil ve çocuk hariç Cerrahpaşa kapıları kapattı

İKİ ÜNİTE AÇIK

Yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan hizmete devam edemeyecektir. Acil ile çocuk sağlığı ve hastalıkları birimi haricindeki şu birimler devre dışı kalacaktır: Dahili ve cerrahi bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi üniteleri, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyathaneler.”

Acil ve çocuk hariç Cerrahpaşa kapıları kapattı

GEÇİCİ OLARAK YEŞİLKÖY’DEKİ HASTANEYE TAŞINABİLİR

Hastanenin bundan sonra faaliyetini Yeşilköy’de pandemi döneminde açılan hastanede sürdürmesi bekleniyor. Açıklamada şöyle denildi: “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, bundan böyle çelik konstrüksiyon yapılar, tarihi tescilli yapılar ve güvensiz bulunmayan betonarme yapılardan oluşan yaklaşık 75 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyetlerine devam edecektir. Bu alanlar kısa sürede düzenlenip Cerrahpaşa’da kısıtlı da olsa ayaktan hasta hizmetine yeniden başlanacaktır. Hastalarımızın yaşanan bu durumdan en az şekilde etkilenmeleri için ilgili kurumlar ile iletişim halinde gerekli tedbirler alınmaktadır. Gelişen bu acil durum nedeniyle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin eğitim ve sağlık hizmetinin kesintisiz devamı için gerek ulaşım, gerekse koordinasyon açısından Cerrahpaşa yerleşkesine yakın konumda bulunan Yeşilköy’de, Atatürk Havalimanı komşuluğundaki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum ve Afet Hastanesi’nin, yapım amacına uygun şekilde, geçici süreyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin kullanımına verilmesi için görüşmeler yapılmıştır.”

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KARDİYOLOJİ HASTA ALIMINI DURDURMUŞTU

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden tamamen bağımsız olarak çalışan diğer özel branş hastanelerinden olan Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi’nde de benzer gerekçelerle 2 hafta önce ayaktan ve yatan hasta hizmeti durdurulmuştu.

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#İstanbul Üniversitesi#Cerrahpaşa#Deprem

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