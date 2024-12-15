Acil vakalara yeni İHA geliyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), afet anında lojistik destek sağlamak ve enkaz altında canlı arama yapmak gibi kritik durumlarda kullanmak için İHA (İnsansız Hava Aracı) satın alacağını duyurdu. Geçen yıl bir tane İHA alan İBB, aracı kullanacak pilotlara eğitim aldırıyor. İBB, daha gelişmiş ve kapasitesi daha yüksek yeni bir İHA alımını 2025 yatırım programına koydu. Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü’ne (AKOM) alınacak olan yeni İHA için 35 milyon TL’lik kaynak ayrıldı. Geçen yıl alınan İHA’nın 14 kilogram yük taşıma kapasiteli olduğu, yeni alınacak olanın ise 25 kilo yük taşıma kapasitesi olacağı öğrenildi.

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CANLI ARAMA KURTARMA

İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre İHA, afet sonrası ve acil durumlarda çok yönlü bir platform olarak görev yapacak. Termal ve yüksek çözünürlüklü kameralarıyla enkaz altında canlı arama çalışmalarında kritik bir rol üstlenecek. Afet sonrası hasar tespit çalışmalarında, yüksek irtifadan elde edilen görüntüler ile hızlı ve etkin bir şekilde hasar analizi yapılabilecek.

25 KİLO YÜK TAŞIMA

İBB yetkilileri İHA alımı için şunları söyledi: “Yeni alınacak olan İHA, 25 kilogram yük taşıyabilecek. Daha uzun süre havada kalabilecek. İniş-kalkış koşulları daha kolay olacak. Arama- kurtarma faaliyetlerinde etkin bir rol oynayacak. Hayat kurtarmaya yönelik operasyonlarda da kritik bir araç olarak hizmet verecek. Ulaşılması zor bölgelere kritik malzemeleri ulaştıracak, yüksek irtifada bile net görüntü sağlayacak. İHA sisteminden gelen görüntü ve bilgiler, İtfaiye Bilgi Sistemi ve Afet Yönetim Bilgi Sistemiyle (AKOMAYS) entegre çalışacak. İHA’lar, hangar yapıldıktan sonra kullanılmaya başlanacak.”