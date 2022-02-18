Acil tıp teknisyeni Nurcan, koronavirüsten öldü

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İl Sağlık Müdürlüğü'nde 15 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Nurcan Kahraman, 2 Ocak'ta koronavirüse yakalandı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kahraman, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Kahraman, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Kahraman'ın cenazesi, Dereli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.