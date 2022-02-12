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Acil tıp teknisyeni görünümlü polislerin kumarhane baskını

#Adana#Kumarhane#Kumar Operasyonu

Adana’da polis ekipleri, tanınmamak için acil tıp teknisyeni üniforması giyip kumar oynanan kooperatif binasına baskın yaptı. Baskında bazı kişiler kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kentte aynı gün 28 adrese yapılan kumar operasyonunda 153 kişiye 278 bin TL ceza kesildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kahvehane, kooperatif ve dernek lokali görünümündeki bazı işletmelerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 28 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 153 kişiye kumar oynamaktan 278 bin TL ceza uyguladı. Adreslerdeki aramalarda para yerine geçen çok sayıda pul, poker masası, oyun kağıtları ve 65 bin TL ele geçirildi. Baskın yapılan adresler mühürlenirken, 29 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

Acil tıp teknisyeni görünümlü polislerin kumarhane baskını

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Operasyon kapsamında Seyhan Nehri kıyısında mahalleyi kalkındırma kooperatifi adı altında faaliyet gösteren bir kumarhaneye de baskın yapıldı. Tanınmamak için acil tıp teknisyeni üniforması giyen iki polis, kooperatif binasının kapısında gözcülük yapan bir kişiyi, etkisiz hale getirdi. Hazır bekleyen diğer polisler ise içeriye girip kumar oynayanları suçüstü yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Acil tıp teknisyeni görünümlü polislerin kumarhane baskını

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#Adana#Kumarhane#Kumar Operasyonu

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