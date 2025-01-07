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Acil serviste sapık var! Fotoğrafları arkadaşlarına gösterince yakalandı... Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Hastane#Taciz#Edirne
Acil serviste sapık var Fotoğrafları arkadaşlarına gösterince yakalandı... Adli ve idari soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 13:22

Edirne'de devlet hastanesinin acil servisinde sağlık memuru olan F.K. (62), cep telefonuyla kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle açığa alındı. F.K. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık memuru olan F.K., bir süre önce arkadaşlarıyla eğlence mekanına gitti. F.K., arkadaşlarına cep telefonunda çektiği kadınların fotoğraflarını gösterdi. Fotoğraflarda, hastanenin acil servisine gelen kadının uygunsuz fotoğraflarını gören arkadaşı, polise giderek şikayette bulundu.

Acil serviste sapık var Fotoğrafları arkadaşlarına gösterince yakalandı... Adli ve idari soruşturma başlatıldı

TELEFONUNDAN UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR

Şikayet üzerine gözaltına alınan F.K.'nin cep telefonu incelenmeye alındı. İncelemede, hastaneye tedavi olmaya gelen kadınların uygunsuz fotoğrafları bulundu.

Acil serviste sapık var Fotoğrafları arkadaşlarına gösterince yakalandı... Adli ve idari soruşturma başlatıldı

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DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, cep telefonu detaylı incelemeye gönderildi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açığa alınan F.K. hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldı. 

 

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#Hastane#Taciz#Edirne

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