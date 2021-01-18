Acil serviste korku dolu anlar! Girişi çöktü, bir araç cam tavanın altında kaldı

Çaycuma'da dünden beri devam eden kar yağışı nedeniyle yolların kapanması, elektrik kesintisi gibi bir çok olumsuz olay meydana geldi. Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil girişinde bulunan asma cam tavan aşırı kardan dolayı çöktü. O esnada bir doktor aracıyla geçiş sağlarken cam tavan aracın üzerine düştü.

Olay yerine Çaycuma İtfaiyesi'nden yardım istendi. İtfaiye ekipleri doktoru aracından çıkartarak çöken cam tavanı kaldırmak için çalışma başlattı. Düşen tavanın altında kalan araçta maddi hasar meydana geldi.