Acil servislerde 'Corona Virüsü'ne karşı bu prosedür uygulanıyor

Peki, virüs şüphesiyle hastanelere başvuranlara acil servisler de nasıl bir prosedür uygulanır? Acil Tıp Uzmanı Dr. Nedim Uzun Hürriyet.com.tr’ye anlatı: ‘

'Corona virüsü' şüphesi olan kişilerin ilk başvuracakları yer acil servislerdir. Ateş, öksürük gibi genel gribal şikayetlerle gelir hastalar. Acil servislerde hangi vakaların ‘olası vaka’ olarak kabul edileceğine dair de belli kurallar var. Önce hastanın ‘seyahat öyküsü’ sorgulanır. Bu çok önemlidir. Yani son 14 gün içerisinde virüsün görülmüş olduğu ülkelerden geliyorsa, hiç panik yapmadan sakin bir şekilde hastaya maske takılır, hasta temas izolasyonu olan ve her acil serviste bulunan ayrı bir bölüme alınır.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun yayımlamış olduğu vaka takip algoritmasına göre İl Sağlık Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar birimi bilgilendirilir. Hastadan uygun numuneler alarak ‘Covid 19’ vaka bilgi formu ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne numune gönderilir. Hastanın mevcut şikayetleri doğrultusunda teşhis ve tedavi süreçleri yönetilir. Vakaya dair acil servis prosedürü bu şekildedir...’