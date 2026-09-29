Acil servisler dolup taşıyor! Başvurular iki katına çıktı... Hangi belirtilere dikkat edilmeli?

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Son haftalarda acil servis kapılarında yaşanan çocuk hasta yoğunluğu, velileri endişelendiren kritik bir soruyu beraberinde getiriyor: Acillerde karşılaştığımız bu tablo yeni bir viral salgının habercisi mi, yoksa bakteriyel enfeksiyonlar mı tırmanışta?

Acillere başvuran çocuk sayısında yaz dönemine oranla neredeyse iki katı bulan bir artış yaşanıyor. Özellikle kreş ve ilkokul çağındaki çocukları hedef alan bu dalganın arkasındaki gerçekler, belirtilerin neye işaret ettiği ve evde takip sürecinde hangi çizginin "kırmızı alarm" kabul edilmesi gerektiği ise merak konusu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Erenberk, sahadaki son durumu değerlendirerek hem hastalığın seyrine dair bilinmeyenleri yanıtladı hem de aileler ile okul yönetimlerinin alması gereken kritik önlemleri sıraladı.

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BAŞVURULAR İKİ KAT ARTTI

“Son haftalarda çocuk acillerinde veya genel acil serviste çocuk hasta sayısında nasıl bir artış gözlemliyorsunuz; ortalama günlük hasta sayıları ne düzeye ulaştı?” diye sorduğumuz Doç. Dr. Ufuk Erenberk, ciddi bir artış olduğundan söz etti, “Özellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulguları ile gelen hasta sayısında önemli bir artış var. Günlük hasta sayısında yaz dönemine göre iki kata yakın bir artış gözleniyor” dedi.

EN SIK YAŞANAN ŞİKÂYETLER

Acile başvuran çocuklarda en sık karşılaşılan belirtilerin burun akıntısı, hafif ateş, boğaz ağrısı ve halsizlik olduğunu vurgulayan Ufuk Erenberk, “Vakalar genel olarak okula giden tüm çocuklar olsa da özellikle kreş ya da ilkokul öğrencilerinde daha belirgin bir artış var” bilgisini verdi.

Acil servislerin çocuklarla dolup taştığı bu tabloda akıllara ise şu soru geliyor; viral bir salgın mı var yoksa bakteriyel enfeksiyon vakaları mı artıyor?

Doç. Dr. Erenberk, sahadaki bu tablonun daha çok bir viral üst solunum yolu enfeksiyonuna işaret ettiğini, hastalarda bakteriyel enfeksiyon bulgularını daha az gördüklerini söyledi.

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NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Genel durumu iyi olan çocukların evde 2–3 gün süreyle izlenebileceğini ifade eden Ufuk Erenberk, “Ancak 3-4 günü geçen yüksek ateş, öksürük şikayetinde artma, solunum güçlüğü, genel durumda bozulma gibi durumlarda doktora başvurmak önem arz ediyor” dedi.

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KRİTİK KORUNMA YOLLARI

Okul ve kreş sezonunun başlamasıyla tetiklenen bu yayılımı kırmak için ailelere, öğretmenlere ve okul yönetimlerine önerilerde bulunan Erenberk şunları söyledi:

“Aileler için özellikle ateşin düzenli ölçülmesi, gerekirse ateş düşürücü kullanılması ve bol sıvı tüketilmesi, el hijyenine dikkat edilmesi, sebze ve meyve tüketiminin artırılması korunma için önemli hususlar arasında yer alıyor. Okullar açısından ise sınıfların sık sık havalandırılması, hasta olan çocukların doktora yönlendirilmesi, genel hijyen tedbirlerinin uygulanması bulaşıcılığı azaltabilir.”

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Ufuk Erenberk, hasta olan çocukların en az bir hafta süreyle okula gönderilmemesini, ailelerin şikayetlerin tam olarak geçmesini beklemesini de önerdi.

Çocuklar için bağışıklık güçlendirici önerilerde de bulunan Doç. Dr. Erenberk, “Özellikle C vitamini içeren portakal, mandalina gibi meyveler ve sebze tüketilmesi, bol su içilmesi, istirahat edilmesi bağışıklık sistemini yeterli oranda destekleyecektir” ifadelerine yer verdi.

Acillerde yetişkin sayısında da artış dolup olmadığını sorduğumuz Erenberk, bu dönemde özellikle okullarda bulaşın daha yoğun olduğunu, yetişkinlerde bu tip vakalara daha az oranda rastlandığını belirtti.