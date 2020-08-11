Acil Servisi birbirine kattılar! 5 güvenlik yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Acil serviste korkuya yol açan olay, geçtiğimiz Cuma günü, Siverek Devlet Hastanesi'nde yaşandı.

Ahmet Benzer ve yakınlarının bulunduğu otomobil, Karakeçi Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada, sürücü Benzer ile 8 yakını yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ACİL SERVİSTE KAVGA

Acil servise alınan yaralılara müdahale sürerken, kazayı duyan aile üyeleri Siverek Devlet Hastanesi'ne geldi. Acil servise girmek isteyen yaralı yakınlarına, güvenlik görevlileri koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye sadece bir kişiyi alabileceklerini söyledi.

Ancak, yaralı yakınları zorla acil servise girip, kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerine tekme-tokat saldırdı. Arbede, jandarma müdahalesi ile sonlandırıldı.

5 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI, 2 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Saldırıda yaralanan 5 güvenlik görevlisi, acil serviste tedaviye alındı. Durumları iyi olan güvenlik görevlileri, saldırganlardan şikayetçi oldu. Hastanenin güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından jandarma, 5 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, Mahmut Benzer ve Mehmet Benzer tutuklanarak cezaevine konuldu.