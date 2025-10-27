×
Acil servis önünden motosiklet çaldı, "Geri getirecektim!" diye kendini savundu

Acil servis önünden motosiklet çalan şüpheli, yakalandığı polislere kendisini "Ayak başparmağımda ağrı olduğu için hastaneye gittim. Aracım olmadığından eve dönmek için motosikleti aldım. Geri götürecektim” diyerek savundu. Öte yandan hırsızlık güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkından bir hasta yakınının motosikletini çalan Mehmet Emin D. (20), devriye görevindeki polis ekibi tarafından yakalandı. Sorgusunda, “Ayak başparmağımda ağrı olduğu için hastaneye gittim. Aracım olmadığından eve dönmek için motosikleti aldım. Geri götürecektim” diyen şüpheli tutuklandı.

MOTOSİKLETİ ALIP KAÇTI

Olay, 11 Ekim’de saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Acil servisin önünde bekleyen Mehmet Emin D., bir süre gezindikten sonra otoparktaki motosikletlerin yanına gitti. Şüpheli, bir hasta yakınının motosikletini sürükleyerek götürdü.

GÜVENLİK KAMERASI ANEBAN KAYDETTİ

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlığı fark eden özel güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi. Bölgede devriye görevindeki polis, şüpheliyi hastaneden çıkamadan yakaladı.

"GERİ GTİRCEKTİM!" DİYE KENDİNİ SAVUNDU

Emniyete götürülen Mehmet Emin D., sorgusunda, “Ayak başparmağımda ağrı olduğu için hastaneye gittim. Aracım olmadığından eve dönmek için motosikleti aldım. Geri götürecektim” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Emin D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

