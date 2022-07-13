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Acil servis fena karıştı: 'Yapmayın, yeter' diye bağırdı

#Adana#Hastane#Kavga
Acil servis fena karıştı: Yapmayın, yeter diye bağırdı

Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde hasta yakını 2 kadın saç saça kavga etti. Polis ve çevredekilerin güçlükle ayırdığı kadınların kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Çukurova Devlet Hastanesi’nin acil servisinde dün akşam aynı hastanın yakını 2 kadın saç saça kavga etti. Aynı aileden 25 yaşlarındaki bir erkek de kendi saçlarını çekerek, "Yapmayın, yeter" diye bağıraka kavgayı durdurmaya çalıştı. Polisler ve diğer hasta yakınları tarafından güçlükle ayrılan kadınlar, acil servisten çıkartıldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerin ortaya çıkması üzerine acil servisteki kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

2 GÜN ÖNCE DE HASTA YAKINLARI ACİL SERVİSTE TAŞKINLIK ÇIKARDI

Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine, 10 Temmuz'da da saat 21.00 sıralarında trafik kazasında yaralanan bir kişi getirildi. İddiaya göre, yaralıların yakınları hastalarına bakılmadığı ve ilgilenilmediği iddiasıyla taşkınlık çıkarıp, acil servise zarar verdi.

Acil servis fena karıştı: Yapmayın, yeter diye bağırdı

Olayın ardından başlatılan soruşturmada şüphelilerden A.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., nöbetçi hakimlikçe 'tehdit' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklandı.

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#Adana#Hastane#Kavga

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