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Acil servis doktoru zincirleme kazada hayatÄ±nÄ± kaybetti, 6 kiÅŸi yaralandÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Zincirleme Kaza#Trafik KazasÄ±#ÅžanlÄ±urfa
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 12:10

ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n Birecik ilÃ§esinde 3 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Dr. Mustafa GÃ¼der (26) hayatÄ±nÄ± kaybetti, 2â€™si aÄŸÄ±r 6 kiÅŸi yaralandÄ±.

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Kaza, ÅžanlÄ±urfa-Gaziantep karayolu Ã¼zerindeki Birecik ilÃ§e Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, ilÃ§e merkezine gelmekte olan ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilmeyen 27 ATH 414 plakalÄ± hafif ticari araÃ§ ile 01 FKB 30 ve 18 EC 814 plakalÄ± otomobiller zincirleme kazaya karÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Acil servis doktoru zincirleme kazada hayatÄ±nÄ± kaybetti, 6 kiÅŸi yaralandÄ±

Kazada Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde gÃ¶revli Dr. Mustafa GÃ¼der ile 6 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar olay yerine giden saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada tedaviye alÄ±nan yaralÄ±lardan Dr. GÃ¼der, meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazada yaralanan 6 kiÅŸiden 2'sinin durumumun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Â

Acil servis doktoru zincirleme kazada hayatÄ±nÄ± kaybetti, 6 kiÅŸi yaralandÄ±

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Acil servis doktoru zincirleme kazada hayatÄ±nÄ± kaybetti, 6 kiÅŸi yaralandÄ±

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#Zincirleme Kaza#Trafik KazasÄ±#ÅžanlÄ±urfa

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