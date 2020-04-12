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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 12.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Acil olmayan ameliyatlara korona arası

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Acil olmayan ameliyatlara korona arası
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COVID-19 Acil Anestezi Yönetimi’ni açıklayan Sağlık Bakanlığı, “Hastada COVID-19 tanısı ya da şüphesi var ise acil olmayan cerrahiler iptal edilmeli veya ertelenmeli” dedi.

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 Acil Anestezi Yönetimi ile acil cerrahiler için hasta hazırlığının nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla belirledi. COVID-19 Acil Anestezi Yönetimi’ne göre, hastaların ateşi, ayrıntılı fizik muayenesi, akciğer filmi ve gerekli durumlarda toraks tomografisi incelenecek. COVID-19 olmadığı tespit edilen hastalara normal cerrahi prosedür uygulanacak.

Anestezi ve cerrahi girişim COVID-19 hastalığının seyrini olumsuz etkileyebileceği için hastada koronavirüs tanısı ya da şüphesi var ise acil olmayan cerrahiler iptal edilecek veya ertelenecek. COVID-19 pozitif veya olası vakalarda, acil cerrahiler için hastalar direkt ameliyathane odasına alınacak ve mümkünse koronavirüs için ayrılmış ameliyathanelerde ameliyat edilecek. COVID-19 için ayrılmış bir ameliyathane yoksa veya hastanın koronavirüs olduğu öğrenilirse hasta çıktıktan sonra rutin temizlik yapılacak ve varsa temaslı takibi yapılacak. 

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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