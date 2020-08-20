Acil hizmet numaraları 112’de birleşecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Kahramanmaraş AFAD Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, önemli bir sistemin hayata geçirildiğini belirterek şu bilgileri verdi: “Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye’de ormandan itfaiyeye, AFAD’dan jandarmaya, polise, Sahil Güvenlik’e, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz. Bu yazılım akıllı bir yazılım. Gelen bütün ihbarları akıllı bir yazılımla analiz edecek, hırsızlık en çok hangi bölgede oluyor, trafik kazaları en çok nerelerde oluyor, orman yangınlarında en çok sıkıntı nerede oluşuyor gibi bütün bunları analiz edecek ve bütün kurumların tedbir almaya, önceden bunlara yönelik yapılabilecek eylemleri oluşturmaya sevk edecek.” Bakan Soylu, dünyanın birçok yerinden ödül alan bu yazılımın milli ve yerli olduğunu sözlerine ekledi.

AFAD DEVASA BİR YAPI

17 Ağustos 1999’da yaşanan büyük Marmara depreminden sonra yapılan afete hazırlık ve kurtarma çalışmalarını da anlatan Soylu, şöyle devam etti: “Bugün gelinen noktada AFAD başkanlığımız, 5 kıtada 60 ülkeye yardım eli uzatabilen, içeride toplam 5 bin 820 personeli, 81 il, 11 birlik müdürlüğü, 26 ana lojistik, 56 destek deposu olan, 85 bin çadır, 207 bin yatak, 198 bin battaniye, 18 bin mutfak seti depolarında mevcut bulunan, afet yönetim karar destek sistemi AYDES gibi dijital altyapıları, Avrupa’nın ikinci büyük deprem gözlem istasyon ağı gibi teknik yapıları olan, sadece 2019 yılında 3 bin 724 olaya müdahale etmiş devasa bir yapıdır.”

18 BİN 130 TOPLANMA ALANI

Soylu, bugün 150 bin AFAD gönüllüsü bulunduğunu belirterek “Afete Hazır Türkiye Projesi’yle 13 milyon kişiye ulaştık. İstanbul’da 3 bin, Türkiye genelinde ise 18 bin 130 toplanma alanı belirledik ve bugün herkes e-Devlet üzerinden kendisine en yakın toplanma alanını, TC kimlik numarasıyla sorgulayabilmektedir” dedi.