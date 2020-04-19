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Ece ÇELİK
Haber Giriş: 19.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Acil durumlarda doğru hastaneye

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Acil durumlarda doğru hastaneye
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Uzmanlar uyarıyor: “Acillere koronavirüs şikâyeti dışında gelen yok. Koronavirüs kaparım endişesiyle hastaneye gidilmeyince ertelenen hastalıklar daha tehlikeli olabilir.”

Göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, pandemi sürecinde hastanelerin yoğun olarak COVID-19 hastalarına hizmet verse de bazı belirtilerin acil olarak müdahale edilmesi gereken hastalıklara işaret ettiğin söyledi.

Koronavirüsle mücadelenin uzun soluklu bir iş olduğunu bu yüzden diğer önemli hastalıkların ertelenmemesi gerektiğini vurgulayan Kocatürk, şöyle konuştu:

“Normal dönemlerde hastanelerin acil kısmına gelen hastaların yüzde 85’i acil olmayan belirtilere sahip. Onlar hastanelerin acil servislerinde yeşil alan dediğimiz bölgelere alınır ve sırayla ilgilenilir. Koronavirüsle mücadele sürecinde basit sıkıntıları olan hastaların hastanelerin acil servislerine gelmemelerini öneriyoruz. Ancak normal dönemlerde acil servise gelen kişilerin yüzde 15’i ciddi rahatsızlıkları olan kişiler. Salgın döneminde bu kişilerin hastanelere gelmediğini gözlemliyoruz. Neredeyse iki aydır salgın hastalıkla mücadele ediyoruz.

Acil durumlarda doğru hastaneye

112’Yİ ARAYIP BİLGİ ALIN

Korona dışında birçok hastalığa tanı konulması ve tedavi edilmesi gerekiyor. Kalp krizi belirtileri, mide bağırsak sistemi ile ilgili acil durumlar, geçmeyen baş ağrıları, kanamalar gibi pek çok acil durumda hastaların hastaneye gelmeyi ertelememesi gerekiyor. Korona kaparım endişesiyle hastaneye başvurmayan hastalar olduğunu görüyoruz. Ancak bazı şikâyetlere acil müdahale edilmezse ölümcül olabilecek sonuçlara sebep olabilir. Hastalarımız en azından 112 ya da 184 hatlarından danışmanlık alabilir, hangi şikâyetlerin ertelenebilir olduğunu, hangi şikâyetlerin acil duruma işaret ettiğini öğrenebilir.”

KANSER KONTROLLERİ ERTELENMEMELİ

Hastanelerin COVID-19 tedavisi yaptıkları bölümlerle diğer alanları ayırdığını, bu noktada maskelerini taktıktan sonra hastanelerden korkulmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kocatürk, özellikle kanser hastalarının kontrollerinin aksamaması gerektiğini ifade etti:

“Türkiye’de her yıl yaklaşık 180 bin kanser teşhisi konuluyor. Geçen yıllardan tedavileri ve kontrolleri süren kanser hastaları da var. Bu hastaların kontrollerinde, tedavilerinde gecikmeler yaşanıyor. Bu süreçlerin aksamaması, önemli hastalıkları olan kişilerin sağlık kuruluşları ile iletişim halinde kalması çok önemli.”

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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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